Hangi hastalar korona aşısı olamaz? Koronavirüs aşısını kimler yaptırmayacak?

Dünya bir yandan koronavirüse karşı savaşmaya devam ederken bir yandan da korona aşısının uygulayan ülkelerden gelen açıklamalara dikkat kesiliyor. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, dünyada ilk kez İngiltere'de kullanılmaya başlandı. İngiltere’nin uygulamaya soktuğu korona aşısını yaptıranlardan gelecek son dakika haber merak ediliyordu. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (NHS) Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis alerjik reaksiyon geçmişi bulunan her iki kişinin de iyileşmekte olduğunu belirtti.

Hangi hastalıklar korona aşısına engel?

İngiltere'de ilaç düzenleme kurumu, Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs (Kovid-19) aşısının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulundu. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Başkanı June Raine, yaptığı açıklamada, "Geçen akşam, alerjik reaksiyonlarla ilgili iki vaka raporunu inceledik. Kapsamlı klinik denemelerde bunun görülmediğini biliyoruz." dedi.

Raine, ilk aşı yapılanların daha savunmasızlardan oluştuğuna dikkati çekerek bu konudaki tavsiyeyi acilen ilgili taraflara ileteceklerini bildirdi. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (NHS) Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise alerjik reaksiyon geçmişi bulunan her iki kişinin de iyileşmekte olduğunu belirtti.