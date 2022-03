Hangi firmaların ürünleri hileli? Hangi firma hileli ürün satıyor?

Et ve süt sağlık için son derece kıymetli gıdalardan biridir. Tükettiğimiz neredeyse her şeyin içerisine eklenen sütte ise yapılan hileler akıllara durgunluk verecek cinste. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Laboratuvar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu uygulamamız tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır.*

"Daha önce 26 kez yapılan duyurularla, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen, toplam 1609 firmanın 3 bin 605 ürünü kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusuyla 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde bilgiye sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1887 firmaya ait 4 bin 164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir."

Hangi ürünlerde hileli var?

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, pastacılık ürünleri ve tatlılar, süt ve süt ürünleri, şekerli mamuller ve takviye edici gıdalarda taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin listesi yer aldı.

Hangi firma hileli ürün satıyor?

Hileli ürün satan firmaların listesini görmek için tıklayın