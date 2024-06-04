Hangi eğitim sisteminde yetiştin sen çocuk?
Katil İsrail'in katliamını sürdürdüğü Gazze'de, siyonistin kazanamayacağı bir kez daha tescillendi.
Gazzeli minik bir çocuğun duası sosyal medyada gündem oldu.
Küçücük yüreğine kocaman iman sıkıştıran Gazzzeli çocuk, söyledikleriyle düşmana gözdağı verdi.
Gazzeli çocuk, "Allah'ın selamı üzerinize olsun" diyerek başladığı konuşmasında, "Allah azze ve celle bize kaybettirmeyecektir." diyerek son veriyor.
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