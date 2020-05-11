Hangi derslerin ismi değişti? İsmi değiştirilen dersler hangileri? Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokullarda bazı derslerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin, "Amaç ders isimlerini değiştirmek değil, ilgiyi artırmak. Öğrencilerin doğa bilimlerine olan ilgilerini uyandırmak ve ileride alacakları, fizik, kimya ve biyoloji derslerine temel oluşturmak amacıyla böyle bir düzenlemeye gidildi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orta öğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim öğretim yılında bazı derslerin isimlerinin değiştirilmesinin nedenlerine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, 'Doğa Bilimleri Deneyimi' dersinin, ikinci dönem 'Doğa Enerji ve Enerji Dönüşümü' dersi, 'Sosyal Bilimler Deneyi' dersinin ise 'Sosyal Bilim Çalışmaları' dersi olarak değiştirilmesinde amacın, öğrencilerin doğa bilimlerine olan ilgilerini uyandırmak ve ileride alacakları, fizik, kimya ve biyoloji derslerine temel oluşturmak olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, "2023 Eğitim Vizyon Belgesinde geçen; 'Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi yapısına geçilecek, haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hâle getirilecektir' hedefi doğrultusunda ileriki sınıflarda doğa bilimlerine yönelebilecek 9'uncu sınıftaki öğrencilerimizin ilgilerini uyandırmak, konu bilgilerinden ziyade temel kavramları anlamalarını sağlamak ve ileride alacakları fizik, kimya ve biyoloji derslerine temel oluşturmak üzere düzenlemeye gidilmektedir. Yeni ortaöğretim tasarımında öğrenciler üst sınıf seviyelerinde fizik, kimya ve biyoloji derslerini ayrı ayrı disiplinler halinde almaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Amaç derslerin adını değiştirmek değil"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 9'uncu sınıf seviyesinde yapılması planlanan düzenleme ile 'Sosyal Bilimler Deneyimi' ve 'Sosyal Bilim Çalışmaları' derslerinin dünya genelinde kabul gören bütüncül program yaklaşımına uygun olarak tasarlandığını belirterek, "Burada amaçlanan tarih ve coğrafya derslerinin adını değiştirmek değil bunlarla birlikte sosyal bilimlere konu olan ekonomi, hukuk ve antropoloji gibi alanların da temel kavram ve düşüncelerini kullandırarak öğrencilerimizin küresel bağlamda seçilecek temalar çerçevesinde çeşitli vakaları inceleyip değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Yeni ortaöğretim tasarımında öğrenciler üst sınıf seviyelerinde tarih ve coğrafya derslerini ayrı ayrı disiplinler halinde almaya devam edeceklerdir" dedi.