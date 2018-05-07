Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son rakamlar...

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz kaç imza topladı? Toplamda 430 bin imza verilirken işte saat 17.00 itibariyle adaylara verilen imza sayıları...

Son edinilen bilgiye göre Akşener için yaklaşık 226 bin, Karamollaoğlu için yaklaşık 146 bin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için ise yaklaşık 60 bin imza verildi. Vecdet Öz ise 1773 imzada kaldı.

Seçim takvimine göre imza verme süreci 9 Mayıs günü saat 20.00'ye kadar sürecek...