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Eğitim Hangi bölümlerde başarı puanı yükseldi? Üniversite YKS giriş başarı puanı kaç oldu?
Eğitim

Hangi bölümlerde başarı puanı yükseldi? Üniversite YKS giriş başarı puanı kaç oldu?

Üniversite YKS başarı puanı son dakika haberi: Üniversite giriş başarı puanı yükseldi mi? Üniversitenin hangi bölümlerinde başarı puanı şartı arttı? soruları üniversite sınavına hazırlanan adaylar tarafından sorgulanır oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, üniversiteye girişlerde bazı bölümlerde başarı puanı şartı yükseldi. Peki hangi üniversitelerde başarı puanı arttı? Üniversite giriş başarı puanı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 15:31:00 - 2021-10-26 15:33:38
Hangi bölümlerde başarı puanı yükseldi? Üniversite YKS giriş başarı puanı kaç oldu?

2022 YKS sınav takvimi merak edilirken, üniversite giriş sınavı başarı puanına ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın "eğitim" başlığı altında yükseköğretim sistemindeki yeni hedeflere yer verildi.

Yükseköğretimde çeşitliliğin artırılması amacıyla belirlenen hedefler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak Japonya'da dile getirdiği ve daha sonra 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda yer alan kadın üniversitelerine ilişkin yeni hedefler de yer aldı.

Kadın üniversiteleri ne zaman kurulacak?

Buna göre, Japonya örneği incelenerek, sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacak. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetler arasında, kız öğrencilerin ülkede farklı derecelerde yükseköğretime katılımlarının değerlendirilmesi, sorun bulunan alanların saptanarak buna yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi yer alıyor. Yeni programda, kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılacağı da vurgulandı.

Hangi bölümlerde başarı puanı yükseldi?

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü. YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti.

 

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