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Siyaset Hangi biriyle helalleşeceksiniz?
Siyaset

Hangi biriyle helalleşeceksiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milleti kandırmak için paylaştığı videoda, “Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var” diyerek sinsi bir takiyyeye daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:04:00 -
Hangi biriyle helalleşeceksiniz?

HABER MERKEZİ

Aynı Kılıçdaroğlu ve ekibi, yerel seçim öncesi verdiği namus sözlerini unutarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok belediyede akıl almaz bir işçi kıyımı gerçekleştirdi. CHP zihniyeti, özellikle 80 ve 90’lı yıllarda Kürt vatandaşlarımıza insanlık dışı işkenceler etmişti.

Yıllarca üniversite ve kamu kapılarını başörtülülere ve mütedeyyin kesimlere kapatan CHP zihniyeti, AK Parti döneminde kaldırılan başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Hangi birine yetişecek

Son olarak Türkiye aleyhine her türlü kirli faaliyette bulunan, PKK/HDP’ye göz kırpan ve CHP içindeki taciz, tecavüz ve yolsuzluklara karşı kılını kıpırdatmayan CHP liderinin bir avuç oy uğruna ‘helalleşme’ naraları atması samimi bulunmadı. Milyonlarca mağdurla helalleşmesi ise hiç mümkün değil!

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