Hangi biriyle helalleşeceksiniz?

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Aynı Kılıçdaroğlu ve ekibi, yerel seçim öncesi verdiği namus sözlerini unutarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok belediyede akıl almaz bir işçi kıyımı gerçekleştirdi. CHP zihniyeti, özellikle 80 ve 90’lı yıllarda Kürt vatandaşlarımıza insanlık dışı işkenceler etmişti.

Yıllarca üniversite ve kamu kapılarını başörtülülere ve mütedeyyin kesimlere kapatan CHP zihniyeti, AK Parti döneminde kaldırılan başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Hangi birine yetişecek

Son olarak Türkiye aleyhine her türlü kirli faaliyette bulunan, PKK/HDP’ye göz kırpan ve CHP içindeki taciz, tecavüz ve yolsuzluklara karşı kılını kıpırdatmayan CHP liderinin bir avuç oy uğruna ‘helalleşme’ naraları atması samimi bulunmadı. Milyonlarca mağdurla helalleşmesi ise hiç mümkün değil!