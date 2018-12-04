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Hangi besinlerde D vitamini var?

D vitamini nedir? D vitamini içeren besinler nelerdir? D vitamininin önemine dair bilmeniz gerekenler...

04 Aralık 2018 Salı 20:44
Hangi besinlerde D vitamini var?

D VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ?

Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılayan en iyi kaynak D vitaminidir. Cilt, güneş ışınlarını sentezleyerek D vitaminine dönüştürür. Uzmanlar bahar ve yaz aylarında yüz, kollar ve bacaklar güneş görecek biçimde günde 20 dakika güneşlenmeyi öneriyor. D vitamini kemik ve diş gelişimi, sağlığı için gereklidir. Kemikler, ihtiyacı olan kalsiyum ve fosforu  D vitamini sayesinde alabilir. Uzmanlar günlük D vitamini ihtiyacının 1000 ünite olduğunu belirtiyor. Bu miktar günde 20 dakika güneşlenmeye tekabul ediyor. Yeterince kalsiyum alsanız da gerekli miktarda D vitamini almıyorsanız kemikleriniz ve dişleriniz bu kalsiyumdan faydalanamaz. Vücudun günlük kalsiyum ihtiyacı 30-50 yas arasinda gunde 1000 mg, 50 yas üzerinde ise günde 1200 mg.

D vitamini eksikliği cocuklarda raşitizme, ileri yaşlarda osteoporoza yani kemik erimesine sebep olur. D vitamini fazla alındığında kanda kalsiyum birikmesi olur. Böbrek taşları, kalp ve böbrek yetmezliği fazla D vitamini alınması sonucu beliren hastalıklardandır. D vitamini içeren yiyeceklerin aşağı yukarı 100 gramı günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 10'unu karşılar. D vitamini ihtiyacını sadece yiyeceklerden karşılamaya calışmak, bu yiyecekler yağ içerdiğinden kolesterolu yükseltebilir. 

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

  • Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt
  • Tereyağı
  • Ton balığı
  • Somon
  • Uskumru 
  • İstridye
  • Karaciğer
  • Yumurta sarısı
  • Tatlı patates 
  • Balık yağı
  • Mantar 
  • Maydanoz
  • Yonca 
  • Isırganotu 
  • Yulaf 

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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