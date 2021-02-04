Hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? Banka promosyonları ne kadar 2021?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon 14,60 oldu. Enflasyon oranının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.33 zam alacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ayında yüzde 8,37 oranında zam alacak.

Emekli maaşları ne kadar oldu?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı. Emekliler maaşlarına yapılan zamdan sonra bir de bankalardan promosyon alacak. Emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra bankalar emeklileri kendi bankalarına çekmek için promosyon yarışına girdi.

Emekli promosyonları ne kadar?

Bankaların promosyon yarışında rekabet iyice kızıştı. 3 yıl süresince maaşını aynı bankadan alma sözü veren bin 600 liraya varan emekli promosyonu alıyor. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.

Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor. Kimi bankalarda da promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlanıyor. Emeklilere özel ayrıcalıklar sunan bankalar, emeklilere birçok ayrıcalıklı hizmetten de faydalanma şansı sunuyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Akbank emekli promosyonu ne kadar?

850, 1.050, 1.250 lira.

Denizbank emekli promosyonu ne kadar?

675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

Fibabank emekli promosyonu ne kadar?

500, 625, 750 lira.

Garanti emekli promosyonu ne kadar?

800, 1.000, 1.200 lira.

Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

500, 625, 750 lira.

İNG bank emekli promosyonu ne kadar?

500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?

750, 875, 1.000 lira.

QNB Finansbank emekli promosyonu ne kadar?

1.000, 1.300, 1.600 lira.

Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar?

500, 625, 750 lira.

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?

1.000, 1.250, 1.500 lira.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

500, 625, 750 lira.