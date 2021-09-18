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Yaşam Hangi aroma vericiler yasaklandı? Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklanan aroma vericiler
Yaşam

Hangi aroma vericiler yasaklandı? Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklanan aroma vericiler

Aroma vericilerin satışı yasaklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı bazı ürünlerin yasaklandığını duyurdu. Peki, hangi ürünlerin satışına yasak geldi? Aroma verici gıdaların satışı yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-18 11:24:00 -
Hangi aroma vericiler yasaklandı? Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklanan aroma vericiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzına ve gıda üretiminde kullanımına yasak getirdi. Peki, hangi ürünlerin satışı yasaklandı?

Hangi aroma vericiler yasaklandı? Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklanan aroma vericiler

Bakanlığın, "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle uyum ve geçiş hükümleri belirlendi.

Bu kapsamda, "delta-Damascone", "alpha-Damascone, "cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one", "trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one" ve "alpha-Damascenone" adlı aroma verici maddeler piyasaya arz edilmeyecek ve gıdaların üretiminde kullanılamayacak.

Bu maddeler ve bunlardan herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek.

Daha önce piyasaya arz edilmiş olan ve bu aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilecek. Bu geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli olmayacak.

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