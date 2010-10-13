Hanefi Avcı’dan yeni itiraflar: Pasaport düzenledim Kılıç ile görüştüm

‘Terör örgütü mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım etmek’, ‘soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal’, ‘yargı görevini yapanları etkileme’, ‘terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme’ suçlarından tutuklanan Avcı’nın, ifadesinde, İstanbul polisinin kendisini dinlediği yönünde duyumlar aldığını söylediği öğrenildi. Dinlenmesine ilişkin Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile görüştüğünü ve dilekçe verdiğini belirten Avcı’nın, “İstanbul Özel Yetkili Başsavcı vekili ve il Başsavcısıyla görüştüm. Başsavcı ilgili makamlara şikayette bulunabileceğimi, tuzağı ortaya çıkarma adına da dinleme talebinde bulunulamayacağını söyledi. Zira benim bu yönde bir talebim olmuştu” dediği belirtildi.



DİNLENDİĞİMİ EMNİYETTEKİ BAZI KİŞİLERDEN ÖĞRENDİM



Kendisi hakkında dinlemenin, telefon numaraları sahiplerinin kim olduğunun belli olmasına rağmen IMEI numarası ile yapıldığına dikkat çeken Avcı’nın, bu bilgiyi emniyette görevli bazı kişilerden aldığını söylediği bildirildi.



“NECDET KILIÇ İLE GÖRÜŞTÜM”



İfadesinde telefon hattını kullandığı iddia edilen Devrimci Karargah soruşturması kapsamında tutuklanan Necdet Kılıç aracılığıyla kendisinin söz konusu örgütle irtibatlandırıldığını söylediği belirtilen Avcı’nın, ‘’Benim yapmış olduğum konuşmalarda herhangi bir suç içeren beyanım yoktur. Yaklaşık 10 gün kadar önce imza günü için İstanbul’a geliyordum. Necdet Kılıç beni aradı. Bir kısım insanların kendisini takip ettiğini söyledi. Ben de savcılığa dilekçe vermesini söyledim. Basından öğrendiğim kadarıyla benim dinlendiğim iddia edilen telefonun Kılıç’ın evi civarında sinyal verdiği için dinlemeye başladıkları, ancak 15 gün boyunca dinlediklerini, ancak bana ait özel konuşmalar olduğunu öğrenince dinlemekten vazgeçtikleri yönünde basında beyanda bulunmuşlardır” dediği öğrenildi.



SAHTE İSİMLİ PASAPORTU YURTDIŞI GÖREVİ İÇİN BEN DÜZENLEDİM



Mahkemedeki ifadesinde aramalarda ele geçirilenlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Avcı’nın, “Evimde bulunan silah eşimin ruhsatlısıdır. Evimde ele geçirildiği iddia edilen, üzerinde benim resmim olan ancak farklı isme ait düzenlenmiş nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaportu, 1991 yılında yurtdışı görevi ile ilgili olarak ben düzenledim. Hatta bu pasaportla Suriye’ye iki defa girip çıktığıma dair üzerinde kayıt vardır. Şu anda herhangi bir geçerlilikleri yoktur” dediği öğrenildi.