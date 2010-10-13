THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hanefi Avcı’dan yeni itiraflar: Pasaport düzenledim Kılıç ile görüştüm

Devrimci Karargâh örgütüne ‘yardım ve yataklık’ suçlamasıyla tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, mahkeme ifadesinde birbirinden önemli konularda çeşitli itiraflarda bulundu

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Hanefi Avcı’dan yeni itiraflar: Pasaport düzenledim Kılıç ile görüştüm

‘Terör örgütü mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım etmek’, ‘soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal’, ‘yargı görevini yapanları etkileme’, ‘terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme’ suçlarından tutuklanan Avcı’nın, ifadesinde, İstanbul polisinin kendisini dinlediği yönünde duyumlar aldığını söylediği öğrenildi. Dinlenmesine ilişkin Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile görüştüğünü ve dilekçe verdiğini belirten Avcı’nın, “İstanbul Özel Yetkili Başsavcı vekili ve il Başsavcısıyla görüştüm. Başsavcı ilgili makamlara şikayette bulunabileceğimi, tuzağı ortaya çıkarma adına da dinleme talebinde bulunulamayacağını söyledi. Zira benim bu yönde bir talebim olmuştu” dediği belirtildi.

DİNLENDİĞİMİ EMNİYETTEKİ BAZI KİŞİLERDEN ÖĞRENDİM

Kendisi hakkında dinlemenin, telefon numaraları sahiplerinin kim olduğunun belli olmasına rağmen IMEI numarası ile yapıldığına dikkat çeken Avcı’nın, bu bilgiyi emniyette görevli bazı kişilerden aldığını söylediği bildirildi.

“NECDET KILIÇ İLE GÖRÜŞTÜM”

İfadesinde telefon hattını kullandığı iddia edilen Devrimci Karargah soruşturması kapsamında tutuklanan Necdet Kılıç aracılığıyla kendisinin söz konusu örgütle irtibatlandırıldığını söylediği belirtilen Avcı’nın, ‘’Benim yapmış olduğum konuşmalarda herhangi bir suç içeren beyanım yoktur. Yaklaşık 10 gün kadar önce imza günü için İstanbul’a geliyordum. Necdet Kılıç beni aradı. Bir kısım insanların kendisini takip ettiğini söyledi. Ben de savcılığa dilekçe vermesini söyledim. Basından öğrendiğim kadarıyla benim dinlendiğim iddia edilen telefonun Kılıç’ın evi civarında sinyal verdiği için dinlemeye başladıkları, ancak 15 gün boyunca dinlediklerini, ancak bana ait özel konuşmalar olduğunu öğrenince dinlemekten vazgeçtikleri yönünde basında beyanda bulunmuşlardır” dediği öğrenildi.

SAHTE İSİMLİ PASAPORTU YURTDIŞI GÖREVİ İÇİN BEN DÜZENLEDİM

Mahkemedeki ifadesinde aramalarda ele geçirilenlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Avcı’nın, “Evimde bulunan silah eşimin ruhsatlısıdır. Evimde ele geçirildiği iddia edilen, üzerinde benim resmim olan ancak farklı isme ait düzenlenmiş nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaportu, 1991 yılında yurtdışı görevi ile ilgili olarak ben düzenledim. Hatta bu pasaportla Suriye’ye iki defa girip çıktığıma dair üzerinde kayıt vardır. Şu anda herhangi bir geçerlilikleri yoktur” dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:21
  1. İstanbul
  2. arşiv haber
  3. yeni akit gazetesi
  4. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon belli oluyor
    1. Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon..
    2. Nihat Can kimdir nerelidir?
    3. "Terör, insanın yaşama hakkına önemli..
    4. Menfez Faresi Zekeriya Kuzu'ya kın..
    5. Televizyondaki ile evlendi,..
    6. İstanbul Fellowship'e 103 ülkeden 575..
    7. "Türkiye tarihinde bir defadaki en..
    8. Olimpiyat şampiyonları bu tesisten..
    9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    10. AK Parti belediye başkan adayları son..
    11. Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp..
    12. Koltuk hesabı
    13. Okumayı 20'sinde öğrendi şimdi..
    14. İETT 5 bin 671 şoföre cezayı kesti
    15. İngilizce bilmeyene evlilik vizesi yok
    16. "Kızılay Talks 2018" konferansı
    17. Hollanda’da Türkcamisine saldırı
    18. Döviz kurları
    19. Geziciler ve teröristler kafa kafaya..
    20. AK Parti Kars belediye başkan adayları..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek