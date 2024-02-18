Hanedan düğünü Halil Konakcı ile İlber Ortaylı'yı aynı masada buluşturdu!
II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen düğün töreni, Halil Konakcı Hoca ile İlber Ortaylı'yı aynı masada buluşturdu.
İstanbul'da düzenlenen düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini İlber Ortaylı yaparken düğüne Halil Konakçı Hoca da katıldı.
Düğünden paylaşılan görüntülerde katılımcılar arasında Halil Konakçı Hoca ile İlber Ortaylı'nın aynı masada hem de yan yana olması sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
İlber Ortaylı’nın Atatürk’ün boyuyla ilgili açıklaması olay oldu! Senin ağzın ne söylüyor hocam