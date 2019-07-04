Handikaplı Erciyes 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Handikaplı Erciyes 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Handikaplı Erciyes 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.

Paşa Bilardo Salonunda yapılan müsabakalarda sporcular Handikaplı yapılan müsabakalarda derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Uğur Günay, 2. Mürsel Karabacak, 3. Levent Kartal ve 4. Mehmet Hürsevoğlu oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

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