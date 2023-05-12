Hande Fırat'tan, seçimlere saatler kala bomba yazı! "Bundan kuşkum yok" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, artık saatler kalan tarihi seçimlerle ilgili temennilerini köşesine taşıdı.

Fırat, "Seçim öncesi son yazı" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"48 saat sonra çocuklarımızın geleceği için bir oy kullanacağız. Ülkemizin demokrasi geleneği her türlü tehditten uzak bir şekilde bu seçimin de üstesinden gelecek. Kuşkum yok. Yeter ki insanlarımız toplumu terörize etmek isteyen odakların tezviratlarından uzak dursun. Umarım bu seçim;

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- Kutuplaşmanın bu kadar çok olduğu son seçim olur.

- FETÖ’nün kirli zehrini bu kadar kolay akıtabildiği son seçim olur.

- Kraldan çok kralcılık yapanların, intikam ve devri sabık peşinde koşanların, ötekileştiricilerin, korku yayanların çöpe atılacağı, itibar görmeyeceği bir seçim olur."