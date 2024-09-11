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Medya Hande Fırat'tan, Narin'in ölümüyle ilgili şok iddia! Tüm Türkiye ayağa kalkacak
Medya

Hande Fırat'tan, Narin'in ölümüyle ilgili şok iddia! Tüm Türkiye ayağa kalkacak

Yeniakit Publisher
2024-09-11 11:30:00 - 2024-09-11 11:02:34
Hande Fırat'tan, Narin'in ölümüyle ilgili şok iddia! Tüm Türkiye ayağa kalkacak

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Narin Güran soruşturmasına dair bazı iddiaları paylaştı. Fırat, 'Narin evde bir şey mi gördü' başlıklı yazısında "Narin'in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Narin Güran soruşturmasına dair bazı iddiaları paylaştı. Fırat, 'Narin evde bir şey mi gördü' başlıklı yazısında "Narin'in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.

Fırat, "Narin'in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor" dedi.

İşte Hande Fırat'ın yazısının ilgili bölümü:

"Sosyal medyada Narin'in tutuklu amca ile annesinin çocuğu olabileceği iddia ediliyordu. Doğru değil. DNA örnekleri incelendi. Ancak o konuşkan Narin'in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Amca'nın Narin'in annesiyle bir ilişki yaşadığı iddiası araştırılıyor. Amca bu iddiayı reddetti ancak zaten bir ilişkileri olsa da kimse "Evet ilişkimiz vardı" demesini beklemiyor. Narin tek çocuk değil. Yüksel- Arif Güran çiftinin 5 de erkek çocuğu var. Araştırılan bir başka iddia da ağabeylerinden biri ile ilgili. İlki tutuklu amcanın o ağabeye; "Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm" dediği iddiası. İkincisi ise uyuşturucu kullandığı ve ruh sağlığı bozuk olduğu iddiasıyla Narin'i öldürmüş olabileceği. Bu arada dosyada cinayeti gördüğünü söyleyen bir gizli tanık yok. Amcanın ailede çok güçlü bir figür olmasından yola çıkarak, "Cinayet sonrası bütün aileyi toplayıp, bir uzlaşı mı sağladı" sorusunun da yanıtı aranıyor. Bir başka deyişle yetkililer, "Herkes sonradan öğrendi ve kolektif olarak susmak zorunda mı kaldı" iddiasını da göz ardı etmiyor."

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Yorumlar

Mustafa

O köyü dağıtmak gerekir bu kadar Adilik mi olur. Bunlar demek ki her çocuğun canına kıyar. Keşke dünyada şeref kantarı olsa . Bunların milim şerefi yoktur.

İ. Keskin

Vallahi travma yaşıyoruz, üzüntü ve moral çöküntüden, yorgunluktan kimsenin ayağa kalkabilecekleri kalmadı desek daha doğru...Nereye dönsek kafada Narin. adetten Allah rahmet eylesin diyoruz da gerçekte ne rahmet okuyabiliyor, ne de hakkını bizlere helal etsin diyebiliyoruz. Allah'ım bir daha böyle açıklanamaz üzüntüler yaşatmasın toplumumuza. Toplumumuza böyle kötülük miras bırakacakların, daha kötülük yapamadan elleri kolları kurur İnşallah! Herkes kendine dönüp sorsun: İmam-ı Azam buyurur ki; 'beşeri ilişkilerde dindarlık ölçü alınamaz. Herkes herkese selam verebilmeli.' Bu gün kaç kişiye selam verdim, kaç kişiye hayırlar diledim? Yoksa lanetlenecez Vallahi.
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