Hande Fırat'tan Erdoğan'la ilgili bomba iddia! Yanındaki o 15 isimle yollarını ayırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 başdanışmanı ile yollarını ayırdığını, bu 15 isimle konuşarak istifa mekanizmasının harekete geçirildiğini belirtti.

Fırat, hem kurullarla hem de başdanışmanlıklarla ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Fırat, yazısında, Erdoğan bazı başdanışmanları ile yollarını ayırmasına yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Herhangi bir açıklama yapılmadı ama yaklaşık 15 isim istifa etti.

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Görevleri sona eren isimlerin çoğu 65 yaş ve üstündekiler.

Tek tek arandılar, 'Gençleşme ve değişim' ifadelerinin ardından 'Bir aile olunduğunun' da altı çizildi.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarının görevden alınması kararname ile oluyor. Bu yöntem yerine önceden konuşularak, istifa mekanizması harekete geçirildi."