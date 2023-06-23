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Medya Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia! "Hepsi önümüzdeki altı ayda olabilir" deyip bombayı patlattı! Bu gerçekten doğru mu?
Medya

Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia! "Hepsi önümüzdeki altı ayda olabilir" deyip bombayı patlattı! Bu gerçekten doğru mu?

Yeniakit Publisher
2023-06-23 14:22:00 - 2023-06-23 14:57:38
Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia! "Hepsi önümüzdeki altı ayda olabilir" deyip bombayı patlattı! Bu gerçekten doğru mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in BAE ziyaretine ilişkin, "Şimdi bu ziyarette 30-40 milyar dolarlık, Türkiye’nin uzun süredir unuttuğu uzun vadeli yatırımların kapısı aralandı. Bunu diğer Körfez ülkeleri de izleyecek" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in BAE ziyaretine ilişkin, "Şimdi bu ziyarette 30-40 milyar dolarlık, Türkiye’nin uzun süredir unuttuğu uzun vadeli yatırımların kapısı aralandı. Bunu diğer Körfez ülkeleri de izleyecek" dedi. 

Fırat, yazısında, BAE ziyaretine ilişkin şu detayları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Körfez ülkeleri başta olmak üzere bazı ziyaretleri olacak ve bu kaynak akışının hızlanmasına doğrudan etki sağlayacak.

ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Uzakdoğu’dan da Türkiye’ye ilgi yeniden arttı.

Rakamı 'ayakları yere basmıyor' gibi düşünebilirsiniz ama 100 milyar dolara kadar bir kaynağın önümüzdeki altı ayda Türkiye’ye gelmesi hayal değil.
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Bu arada, iyi geçeceğinin işaretleri ortada olan bir turizm sezonunun etkisiyle oradan da ciddi bir döviz girişi olacağı hesabı hükümetin aklındaki önemli konulardan biri. Zaten Cumhurbaşkanı bu nedenle Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u tereddütsüz aynı göreve getirdi."

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