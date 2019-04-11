0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hande Fırat'ın sergi açılışında alkol ikramı! Davete katılan AK Partililer rahatsızlıklarını gizleyemedi

Gazeteci Hande Fırat'ın sergi açılışında alkol ikram edilmesi dikkat çekerken, açılışa katılan AK Partili siyasetçiler ile bazı bakanlar rahatsızlıklarını gizleyemediler.

11 Nisan 2019 Perşembe 22:58

 yeniakit.com.tr  Özel 

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, yaklaşık 10 yıldır yaptığı yağlı boya tabloları sergiledi. Sergi Ankara'daki CernModern Sanat Galerisi'nde açıldı.

Hande Fırat'ın sergi davetine AK Partili siyasetçilerle bazı bakanlar da katıldı. Sergide davetlilere alkol ikram edilmesi dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, alkollü servisten rahatsızlıklarını gizleyemediler.

Bakanlar ile AK Partili isimler, alkol ikram edilen alana yaklaşmayarak, sergiyi gezdikten sonra galeriden ayrıldılar.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 22:58
  1. Ankara
  2. Hande Fırat
  3. Mehmet Nuri Ersoy
  4. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail’in Ay’a yolculuğu başarısızlıkla noktaladı
    1. İsrail’in Ay’a yolculuğu..
    2. Mazbatasını alan SP'li hepsini kaldırdı!
    3. Rusya ve ABD’den Sudan açıklaması
    4. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    5. Mesut Özil'in kolyesi olay oldu!
    6. ABD'den Sudan'daki darbeye destek gibi..
    7. TCDD, yerli sinyalizasyon sistemini..
    8. "Türkiye kültürde süper güç"
    9. AB'den Sudan'da sivil yönetim ve..
    10. NATO talimat verdi! ABD, Avrupa..
    11. Bekir Bozdağ'ın oğlu evlendi! Nikah..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
    13. Galatasaray'da iki yıllık imza! KAP'a..
    14. Hande Fırat'ın sergi açılışında alkol..
    15. Avrupa Birliği Libya'da ateşkes..
    16. ABD Dışişlerinden Sudan'daki darbeye..
    17. Seçimi kazanan muhtar "ikamet"..
    18. Romanya’da minderde Türkiye rüzgarı
    19. Meksika'da Ulusal Muhafızlar..
    20. AB'den, Sudan'da halkın değişim..
    21. NATO üye ülke parlamenterleri..
    22. HDP'li Hüda Kaya hakkında fezleke!
    23. YSK'dan mazbatalarla ilgili yeni karar!
    24. "Zaman Dursun, Kütahya Okusun" projesi
    25. Hukukçu Varol İstanbul tartışmalarına..
    26. Emniyetten ağır taşıtlara denetim
    27. AB Libya'da ateşkes çağrısını yineledi
    28. NATO Üye Ülke Parlamenterleri..
    29. ABD yönetimi, barışçıl ve demokratik..
    30. "On üç" sergisi açıldı
    Akşener'den uyanıklık! "Binali Yıldırım aday olursa destekleriz"
    Akşener'den uyanıklık! "Binali Yıldırım aday olursa destekleriz"
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı