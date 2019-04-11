Hande Fırat'ın sergi açılışında alkol ikramı! Davete katılan AK Partililer rahatsızlıklarını gizleyemedi Gazeteci Hande Fırat'ın sergi açılışında alkol ikram edilmesi dikkat çekerken, açılışa katılan AK Partili siyasetçiler ile bazı bakanlar rahatsızlıklarını gizleyemediler.

yeniakit.com.tr Özel Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, yaklaşık 10 yıldır yaptığı yağlı boya tabloları sergiledi. Sergi Ankara'daki CernModern Sanat Galerisi'nde açıldı. Hande Fırat'ın sergi davetine AK Partili siyasetçilerle bazı bakanlar da katıldı. Sergide davetlilere alkol ikram edilmesi dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, alkollü servisten rahatsızlıklarını gizleyemediler. Bakanlar ile AK Partili isimler, alkol ikram edilen alana yaklaşmayarak, sergiyi gezdikten sonra galeriden ayrıldılar.

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