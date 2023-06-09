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Medya Hande Fırat bombayı patlattı! Mehmet Şimşek bunu yapacak
Medya

Hande Fırat bombayı patlattı! Mehmet Şimşek bunu yapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-09 14:46:00 -
Hande Fırat bombayı patlattı! Mehmet Şimşek bunu yapacak

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, ekonominin başına geçen Mehmet Şimşek'in "sabır" vurgusu yaptığı konuşmasının şifrelerini aktardı. Fırat, "Politikaların normalleşmesinin etkisi olarak pazartesi gününden itibaren Türkiye’ye döviz girişi başladı." dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, ekonominin başına geçen Mehmet Şimşek'in "sabır" vurgusu yaptığı konuşmasının şifrelerini aktardı. Fırat, "Politikaların normalleşmesinin etkisi olarak pazartesi gününden itibaren Türkiye’ye döviz girişi başladı." dedi.

 

Dolar kuru artarken herkesin gözü kulağı ekonomideki gelişmelerde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “zaman ve sabır” vurgusuna dikkati çektiği geçtiğimiz günlerdeki açıklamasının şifrelerini Hande Fırat paylaştı.

Şimşek'in açıklamalarının satır aralarından yola çıkan Fırat, ekonomide bundan sonra neler olacağına dair yol haritasının ipuçlarını "Şimşek’in açıklamalarının şifreleri" başlıklı yazısında aktardı.
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Fırat, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Mehmet Şimşek’in göreve başlamasıyla birlikte şeffaf, kurala dayalı uygulamaların ilk adımını Merkez Bankası’na yönelik mesajlarıyla gördük.

* TCMB döviz satışını önemli ölçüde durdurdu ve bir şekilde baskılanan, normal seviyesine gitmesine izin verilmeyen döviz, pazartesi gününden itibaren yavaş yavaş yükselmeye başladı.

* Pazartesi gününden bu yana ne oldu peki? TL dolar karşısında değer kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bu durum aslında serbest piyasaya geçişin doğal sonuçları.

* Ancak dönem dönem keskin hareketlere karşı piyasaya dönük hamleler yapılabileceği, bunda da amacın, trendin sağlıklı yürütülmesi olduğu belirtiliyor. Bu politikaya da “yumuşak geçiş süreci” diyebiliriz. 

* Döviz normal yani olması gereken değerine gelirken, Merkez Bankası’nın rezerv kayıpları duracak. Bu aşamadan sonra rezervlerde kayıp değil, artış yönlü hareket başlayacak.

(...) * Şimşek’in sözde değil uygulamada da güvenilir, öngörülebilir, şeffaf uygulamalara sarılacağı ve piyasayı şaşırtmayacağı anlaşılıyor."

 

 

 

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