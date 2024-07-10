Hande Fırat, Akkuyu’nun nükleer kalbini ilk ve son kez görüntüledi! Tam 100 yıl açılmayacak

Hande Fırat, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kalbine girdi. İlk reaktörün bir yıl sonra devreye alınacağını, reaktörün çekirdeğinin bulunduğu alanın kapatılacağını ve tam 100 yıl açılmayacağını ifade eden Fırat, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye ve Rusya, 2010 yılında Türkiye’nin ilki olacak nükleer santral için imzaları attı, dört ünite aynı anda inşa ediliyor. Akkuyu Nükleer Santralı’nda (NGS) birinci ünitede son aşamaya gelindi.

2025 yılında ilk ünitenin devreye girmesi için çalışılıyor. (...)

Büyük ölçüde inşaat çalışmaları tamamlanmış olan reaktör binasındaki merkez salondayız. Merkez salon çok kritik bir noktayı da bünyesinde bulunduruyor: 26 metre derinlikteki reaktör şaftını, bir başka deyişle santralın kalbini...

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Bu şaft bizim ziyaretimizden kısa bir süre sonra tamamen kapatılacak ve sonrasında 100 yıl kadar giriş olmayacak. Reaktör şaftı kritik, çünkü buraya yakıt demetleri yerleştirilecek ve elektrik enerjisi üretilecek. Bir başka deyişle; 26 metre derinlikteki bu bölüm elektrik enerjisi üretimi için olmazsa olmaz bir unsur. Yakıt demetlerini taşıma işini de robotik vinçler yapacak. Reaktör şaftıyla birlikte merkez salon da insan girişine kapatılacak, bu salonda kullanılmış yakıt çubuklarının özel güvenlik önlemleri altında tutulacağı bölüm de yer alacak. Bu salon da ana kumanda odasından uzaktan kontrol edilecek. (...)"