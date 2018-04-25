Hande Fırat Abdullah Gül'ün yanındaki isimleri açıkladı!

Hande Fırat'ın siyaset kulislerinden aktardığına göre Abdullah Gül’ün yanında eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay gibi isimler var.

Gül’ün eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’na da hem kendi adaylığı konusundaki görüşlerini sorduğu, hem de olası adaylığı için destek istediği belirtiliyor. Davutoğlu’nun temkinli yaklaştığı yorumları var.