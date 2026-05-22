Ekonomi
6
Asgari ücretli çalışanlara müjde! Bunu yapanların hesabına tam 6 bin 66 TL ödeme yatacak
Asgari ücretli çalışanlara müjde! Bunu yapanların hesabına tam 6 bin 66 TL ödeme yatacak

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sağlık, ulaşım, güvenlik ve turizm gibi kritik sektörlerde bayram boyunca ter dökecek milyonlarca işçinin merakla beklediği ek mesai ücretlerinin detayları belli oldu. İş Kanunu uyarınca resmi tatillerde görev yapan işçilerin "çift yevmiye" hakkı kazanmasıyla birlikte, 28 bin 75 lira asgari ücret alan bir çalışanın günlük brüt ücreti 1.101 TL seviyesine yükseldi. Bayram boyunca toplamda 4,5 gün fazla mesai yapacak olan bir asgari ücretli, ay sonu maaşına ek olarak tam 6 bin 66 TL net nakit ödeme alarak bayram sonrasında toplamda 34 bin 66 lira gelir elde etme fırsatına kavuşacak.

#1
Kurban Bayramı yaklaşırken bayram mesaisi yapacak çalışanların alacağı ek ücretler yeniden gündeme geldi. Birçok kamu kurumu ve özel sektör çalışanı bayramda izin yaparken, sağlık, ulaşım, güvenlik, turizm ve hizmet sektörlerinde görev yapan binlerce kişi çalışmaya devam edecek. İş Kanunu’na göre resmi tatil ve bayram günlerinde çalışan işçilere, normal günlük ücretlerine ek olarak bir günlük daha ödeme yapılması gerekiyor. Böylece bayram mesaisinde çalışan işçiler “çift yevmiye” alma hakkı kazanıyor.

#2
Bunu hesaplamak için brüt maaşınızı 30'a bölmeniz gerekmektedir. 30'a böldüğünüzde ne kadar ek ödeme alabileceğinizi göreceksiniz. Salı 13.00'dan sonra çalışmaya devam edenler artık tatilde çalıştığı için çift mesai almaya başlayacak.

#3
Devamında bayramda da çalışılması durumunda işçiler 4.5 gün fazla çalışmış olacak. 28 bin 75 lira asgari ücret alan işçinin günlük yevmiyesi 933 lira 33 kuruş olarak açıklandı. Günlük brüt ücret ise yaklaşık 1.101 lira seviyesinde.

#4
Hesaplama yaptığımızda resmi tatillerin tamamında çalışan asgari ücretli 7 bin 150 TL brüt, 6 bin 66 TL net gelir elde edecek. Ay sonu maaşı ise 34 bin 66 lira olacak.

#5
Kurban Bayramı'nın son gününün cumartesi, yani hafta sonuna denk gelmesi ile ek ödeme 2,5 kat olacak ve asgari ücretli bugün çalıştığında 1651 lira ödeme alacak.

