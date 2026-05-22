Asgari ücretli çalışanlara müjde! Bunu yapanların hesabına tam 6 bin 66 TL ödeme yatacak

Kurban Bayramı yaklaşırken bayram mesaisi yapacak çalışanların alacağı ek ücretler yeniden gündeme geldi. Birçok kamu kurumu ve özel sektör çalışanı bayramda izin yaparken, sağlık, ulaşım, güvenlik, turizm ve hizmet sektörlerinde görev yapan binlerce kişi çalışmaya devam edecek. İş Kanunu’na göre resmi tatil ve bayram günlerinde çalışan işçilere, normal günlük ücretlerine ek olarak bir günlük daha ödeme yapılması gerekiyor. Böylece bayram mesaisinde çalışan işçiler “çift yevmiye” alma hakkı kazanıyor.