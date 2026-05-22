Asgari ücretli çalışanlara müjde! Bunu yapanların hesabına tam 6 bin 66 TL ödeme yatacak
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sağlık, ulaşım, güvenlik ve turizm gibi kritik sektörlerde bayram boyunca ter dökecek milyonlarca işçinin merakla beklediği ek mesai ücretlerinin detayları belli oldu. İş Kanunu uyarınca resmi tatillerde görev yapan işçilerin "çift yevmiye" hakkı kazanmasıyla birlikte, 28 bin 75 lira asgari ücret alan bir çalışanın günlük brüt ücreti 1.101 TL seviyesine yükseldi. Bayram boyunca toplamda 4,5 gün fazla mesai yapacak olan bir asgari ücretli, ay sonu maaşına ek olarak tam 6 bin 66 TL net nakit ödeme alarak bayram sonrasında toplamda 34 bin 66 lira gelir elde etme fırsatına kavuşacak.