'Yeniden Yola Çıkacağız!'

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak uluslararası sularda saldırıya uğrayan Sumud Filosu aktivistleri, İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde karşılandı. Basın açıklamasında konuşan aktivistler, maruz kaldıkları kötü muameleye rağmen yeniden yola çıkmak için hazırlıklara başlayacaklarını söyledi.

85'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 39 ülkeden 420'nin üzerinde aktivistin bulunduğu 3 uçak ile kısa aralıklarla peş peşe İstanbul'a getirildi. Gördükleri kötü muamele sonucunca neredeyse tamamı yaralanan Sumud Filosu katılımcılarından ağır yaralı olanlar havalimanından ambulans ile tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi.

Havalimanında işlemleri yapılan aktivistler, buradan adli tıp kurumuna sevk edildi. İşkence gören ancak hafif yaralı olan, ayakta durabilen aktivistler ise VİP Terminali çıkışında düzenlenen basın açıklamasına katılarak yaşadıkları muameleye ilişkin konuştu.

Katılımcılar, henüz gidiş aşamasında ne ile karşı karşıya kalacaklarını tahmin ettiklerini ancak yapılan muamelenin beklenenden daha ağır olduğunu, buna rağmen yeniden yola çıkmak için hazırlık yapacaklarını ifade ettiler.

"Bunların karşısına daha fazla dikileceğiz"

Gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu katil sürülerinin yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Her türlü zulmü yaptılar. Bunların karşısına daha fazla dikileceğiz. Uluslararası sularda bize müdahale ettiler. Uluslararası toplum, uluslararası hukuk hesap sormalı" ifadelerini kullandı.

"Tekrardan yola çıkacağız"

Yaşadıkları kötü muameleye değinen Hukuk Profesörü Aktivist Frank Romano, "Alıkonulduk, kötü muamele gördük, hakaretler gördük. Her ne olursa olsun, Özgürlük Filosuyla beraber Küresel Sumud Filosuyla beraber tekrardan yola çıkacağız." diye konuştu.

Romano ayrıca, Türkiye'ye Filistin için verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etti.

"Gazze'de devam eden zulmü göstermek için yola çıktık"

İşgal rejiminin plastik mermileriyle yaralanan aktivist Mecid Bağçivan, "Üzülmeyin, endişelenmeyin, eğer inananlardansanız kazanan sizler olacaksınız" ayetini hatırlatarak, "Bizler inşallah kazananlardan olacağız. Gazze’de yıllardır devam eden soykırımın ve ablukanın kırılması için yola çıktık. Birçok arkadaşım benimle birlikte yaralandı. Vücudunun farklı bölgelerine plastik mermiler yiyen arkadaşlarımız var. Buradaki tüm aktivistler israilin zulmüne maruz kaldı. Gazze’deki soykırım aynı şekilde devam ediyor. Bizler bunu bir kere daha göstermek için yola çıktık." şeklinde konuştu.

"Yaşadıklarımız, Filistinli kardeşlerimizin yaşadıklarının yanında hiçbir şey"

İşgalcilerin ciddi işkencelerine maruz kaldıklarını belirten Ferhat Çalışye, "Bizim 3-4 günde yaşadıklarımızın bir önemi yok. Gazzeli kardeşlerimizin hayatlarını düşündüğümüzde, anlamak için bazı şeyleri yaşamak gerekiyor, biz bunu yaşadık." dedi.

"O sınırlara gelmeye devam edeceğiz"

Tüm dünyanın işgal rejiminin terörüyle, korsanlığıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren daha çok gemiyle yola çıkmak için hazırlıklara başladığımızı ilan ediyorum. Şu anda Libya'da bekleyen bir kara konvoyumuz bulunuyor. Filodan dolayı kara konvoyu görünmez oldu. Orada 300'e yakın arkadaşımız bulunuyor. Buradan Hafter'e ve Sisi rejimine çağrı yapıyoruz: ‘Gazze’ye giden bu insani yardımların, bu ambulansların önünde engel olmayın. Açın yolları, insani yardım gönüllüleri, doktorlar Gazze’ye ulaşsın. Libya sınırında Mısır’a yakın bir noktada tam 8 ambulans ve 300 insani yardım gönüllüsü Hafter güçlerince durduruldu. Biz o sınırlara gelmeye devam edeceğiz."