Hukuk tanımayan Özgür Özel'den marjinal sol gruplara sokak çağrısı

Yargı kararını "darbe girişimi" olarak nitelendiren Özel, hukuki yolları işletmek yerine gerilimi tırmandırmayı tercih etti.

Mahkeme kararına karşı direniş mesajı

Mahkemenin açık kararına rağmen parti binasını terk etmeyeceğini açıklayan Özel, "Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı. Özel'in yargı kararını yok sayan bu hukuk tanımaz tavrı eleştirilere neden oldu.

Marjinal gruplarla kol kola eylem hazırlığı

Özel'in konuşması sırasında parti binası önüne destek için gelen HKP ve EMEP gibi sol marjinal grupların varlığı dikkat çekti. Yargı kararına karşı kitleleri yönlendirmeye çalışan Özel, "Çağrıldığınızda gelin, mücadeleye omuz verin, meydanları terk etmeyin. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı olarak değil, en sağından en soluna kadar halk için mücadele eden herkesi kucaklayarak omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz" sözleriyle radikal gruplarla ortak hareket etme niyetini gözler önüne serdi.

Sokak çağrısı ve tehdit dili

Açıklamalarında hukuki sınırları aşan ve toplumsal huzuru riske atan ifadelere yer veren Özel, "Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız" diyerek adeta hukuka meydan okudu. "Meydandan anlamazlarsa yürüyüşe geçmeye hazır mısınız?" şeklindeki sözleriyle kitleleri açıkça sokak eylemlerine teşvik eden Özel'in bu kışkırtıcı tutumu, siyasette tansiyonu yükselten sorumsuz bir adım olarak değerlendiriliyor.