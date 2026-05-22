Hukuk tanımayan Özgür Özel'den marjinal sol gruplara sokak çağrısı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği kararla tedbiren görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, mahkemenin bu hükmünü tanımayarak tepki çeken açıklamalara imza attı. Görevi Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devretmesi gereken Özel, hukuki sürece saygı duymak yerine, parti genel merkezi önünde toplanan ve aralarında HKP ile EMEP gibi marjinal sol grupların da bulunduğu kitleye seslenerek sokak çağrısı yaptı.

Yargı kararını "darbe girişimi" olarak nitelendiren Özel, hukuki yolları işletmek yerine gerilimi tırmandırmayı tercih etti.

Mahkeme kararına karşı direniş mesajı

Mahkemenin açık kararına rağmen parti binasını terk etmeyeceğini açıklayan Özel, "Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı. Özel'in yargı kararını yok sayan bu hukuk tanımaz tavrı eleştirilere neden oldu.

Marjinal gruplarla kol kola eylem hazırlığı

Özel'in konuşması sırasında parti binası önüne destek için gelen HKP ve EMEP gibi sol marjinal grupların varlığı dikkat çekti. Yargı kararına karşı kitleleri yönlendirmeye çalışan Özel, "Çağrıldığınızda gelin, mücadeleye omuz verin, meydanları terk etmeyin. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı olarak değil, en sağından en soluna kadar halk için mücadele eden herkesi kucaklayarak omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz" sözleriyle radikal gruplarla ortak hareket etme niyetini gözler önüne serdi.

Sokak çağrısı ve tehdit dili

Açıklamalarında hukuki sınırları aşan ve toplumsal huzuru riske atan ifadelere yer veren Özel, "Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız" diyerek adeta hukuka meydan okudu. "Meydandan anlamazlarsa yürüyüşe geçmeye hazır mısınız?" şeklindeki sözleriyle kitleleri açıkça sokak eylemlerine teşvik eden Özel'in bu kışkırtıcı tutumu, siyasette tansiyonu yükselten sorumsuz bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yorumlar

BAŞBAKAN NECMETTİN ERBAKANIN İSTİFASI 28 ŞUBAT 1997

HALKIN OYUYLA SANDIKLA SEÇİMLE İKTIDARA GELEN REFAH PARTİSİ LİDERİ NECMETTİN ERBAKAN HOCA 28 ŞUBAT 1997 DE ZORLA HUKUK GUGUK YAPILARAK AĞLAYARAK İSTİFAYA ZORLANMIŞTI YILLAR SONRA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ŞÖYLE DİYORDU ( BEN 28 ŞUBAT 1997 SÜRECİNDE NECMETTİN ERBAKAN HOCAMIZA SANDIKTA SEÇİMLERDE BİZLERİ HALK SEÇTİ HALKIN OYUNA İRADESİNE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM SEÇMENİMİZİ SOKAĞA ÇAĞIRALIM NE OLACAKSA OLSUN DEYİNCE NECMETTİN ERBAKAN HOCAMIZ BANA HAYIR OLMAZ ÜLJEMİZ MİLLETİMİZ DEVLETİMİZ ZARAR GÖRÜR FİTNE ÇIKAR BU SEBEPLE GÖNÜLLÜ İSTİFA EDECEĞİM KİMSENİN HİÇBİR ŞEY YAPMASINI İSTEMİYORUM DEMİŞTİ ) VELHASILI KELAM SADEDE GELİRSEM 28 ŞUBAT 1997 DE HALKIN OYUYLA BAŞBAKAN OLAN NECMETTİN ERBAKAN İSTİFAYA ZORLANMIŞTI

2013 GEZİ PARKI EYLEMLERİ

2013 TE GEZİ PARKI EYLEMLERİ İLE BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AKP HÜKUMETİ SOKAK EYLEMLERİ İLE İKTİDARDAN DÜŞÜRÜLMEK İSTİFAYA ZORLANMAK İNDİRİLMEK İSTEDİ MİLYONLARCA İNSAN TÜM TÜRKİYEDE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ GÜNLERCE AYLARCA SÜRDÜ GEZİ PARKI EYLEMLERİ
+90 (553) 313 94 23