CHP Genel Merkezi Önünde A Haber Muhabirine saldırı!

CHP 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti. Siyaset kulislerini sallayan bu sıcak gelişmeyi CHP Genel Merkezi önünden canlı yayınla aktaran Kocaelili A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, bir grubun fiziki ve sözlü saldırısına uğradı.

CHP’nin olaylı 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, hukuki sakatlık gerekçesiyle "mutlak butlan" kararı verdi. Bu kararla birlikte CHP’nin yönetim kadrosunu ve genel başkanını belirleyen 38. Kurultay resmen iptal edilmiş oldu. Kararın ardından gözler CHP yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.

CANLI YAYINDA SALDIRDILAR

Tarihi kararın ardından CHP Genel Merkezi önünde hareketli dakikalar yaşandı. Gelişmeleri anbean seyirciye aktaran tecrübeli ve Kocaelili gazeteci, A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, yayının ardından CHP'li bir grubun hedefi oldu.

Uğradığı çirkin saldırıyı ve yaşadığı dehşet anlarını canlı yayında anlatan Yeşiltaş, şu ifadeleri kullandı:

"Görevimi tamamladıktan sonra bazı partililer yanımıza geldi. A Haber'den olduğumuzu anladılar ve ardından 'A Haber dışarı' şeklinde sloganlar atmaya başladılar. Fiziki müdahalede bulunan birileri de oldu ama kim olduğunu göremedim. Arkadan birisi vurdu."