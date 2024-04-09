Han Yunus'ta koca bir enkaz bırakan siyonist aynısını Refah'a yapmaya hazırlanıyor!

Katillerin 7 Ekim'den beri aralıksız bombaladığı yerlerden birisi de Han Yunus oldu.

Siyonist İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi.

Yerle bir edilen evlerinin enkazından geride kalan eşyalarını toplamak ve evlerinin son halini görmek için mahallelerine dönen Filistinliler, gördükleri manzara karşısında büyük bir acı yaşadı. Han Yunus'ta binlerce bina ya yıkılmış ya da hasar görmüş durumda.

Katil İsrail ordusu şimdi de aynı yıkımı 2 milyona yakın sivilin "güvenli bölge" diye sığındığı Refah'ta yaşatmaya hazırlanıyor.

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