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Gündem Han Yunus'ta cep telefonu ışığıyla ameliyat!
Gündem

Han Yunus'ta cep telefonu ışığıyla ameliyat!

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:40:00 - 2024-01-26 01:00:22

7 Ekim'den beri bombardımanın aralıksız sürdüğü Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi, elektriksiz kalınca doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

Siyonist İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini kuşattı.

Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalırken, doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

Hastanede görevli bir doktor, karanlık olan hastanede yaralı hastaya cep telefonu ışığıyla entübasyon uygulandığı anları paylaşarak, "Bugün, acil servisin yoğun bakım ünitesinde, elektriksiz, aletsiz ve anestezisiz, sadece el fenerleri ve Allah’ın yardımıyla bu hastayı hayata döndürmeye çalışıyordum" dedi.

Han Yunus'taki Nasır ve El-Amel hastaneleri İsrail güçleri tarafından tamamen kuşatılırken, hastanelerin çevreleri çok kez saldırıya uğradı.

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