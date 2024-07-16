Han Yunus'ta can pazarı!
Siyonist İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 sivilin şehit olduğu belirtilirken, bölgeden dehşete düşüren görüntüler geldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre saldırı sivillerin yaşadığı çadırlara düzenlendi.
Bombardımanda çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi. Bölgedeki can pazarı kaydedilen görüntülere yansıdı.
İsrail 13 Temmuz'da da daha önce güvenli bölge ilan edilen Han Yunus'un El Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, 90 kişi şehit olmuştu.