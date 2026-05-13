Hamza Yerlikaya'dan gözyaşlarına boğulan milli sporcuya moral! Gümüş madalya senin nazarlığın olsun!

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda finalde kaybeden Sude Yaren Uzunçavdar'a moral verdi.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonayı yerinden takip eden Yerlikaya, final müsabakasında Belçikalı Sarah Haari'ye yenilerek gümüş madalyada kalan Sude Yaren'i teselli etti.

Gözyaşlarına hakim olamayan milli sporcunun yanına giden Yerlikaya, "İnşallah bu durum olimpiyata vesile olur. Sabır göster sabırla çalışamaya devam et. Hepimiz arkandayız, Türk milletinin duası seninle. Cumhurbaşkanımız da seni destekliyor. Bu hırsla devam. Şampiyonadan boş dönmedin. Rabbim de altın nasip edecektir. Tam eşikten döndün, bu da bir tecrübe olacak. Bu nazarlık olsun, güzel günler bizim olacak." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu ise Yerlikaya'ya "3 puanı aldım ama hakemler vermedi. Destekleriniz için teşekkür ederim. İnşallah daha iyi şekilde telafi edeceğim." diyerek teşekkür etti.