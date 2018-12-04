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Hamza Yerlikaya, milli judocularla tatamiye çıktı

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, TOHM'da çalışmalarını yapan genç ve ümit milli judocuların antrenmanına katıldı - Hamza Yerlikaya: "Devletimizin sunduğu bu imkanlarla, nice büyük şampiyonlar, başarılı sporcular çıkacak" - "16 yıl aradan sonra judoda büyükler kategorisinde iki bronz madalya aldık. Demek ki işin ehilleri işin başında olduğu zaman başarı da geliyor" - "Makam odalarında oturarak değil, yerine gelerek sporcularımızın hangi his içinde olduklarını yaşayarak görüyor ve hizmet ediyoruz"

04 Aralık 2018 Salı 20:18
Hamza Yerlikaya, milli judocularla tatamiye çıktı


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren genç ve ümit milli judocuların antrenmanını ziyaret etti.

Antrenman öncesinde antrenörlerle görüşen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Yerlikaya, daha sonra sporcularla sohbet etti. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, sonrasında judogi giyerek sporcularla antrenmana katıldı.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, aktif sporculuk yaptığı dönemde İstanbul Demirspor'da arkadaşları olduğunu ve antrenman verecek kimse olmadığı zaman kendisinin antrenmanlara çıktığını belirterek, "Judoya bir aşinalığımız var. Sevdiğim de bir branş. Devletimizin sunduğu bu imkanlarla, nice büyük şampiyonlar, başarılı sporcular çıkacak." dedi.

Judonun çok keyifli bir spor olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "16 yıl aradan sonra judoda büyükler kategorisinde iki bronz madalya aldık. Demek ki işin ehilleri işin başında olduğu zaman başarı da geliyor. Burası da devletimizin ve bakanlığımızın imkanlarıyla sporcularımıza seferber edildi. Burası fabrika gibi çalışarak genç yeteneklerimizi gün yüzüne çıkarıyor. Eskiden ailelerin teşvikiyle diyorduk, şu anda başarı, devletin sistematik çalışması üzerine geliyor. İnşallah zamanla daha büyük başarılar da elde edeceğiz." diye konuştu.

Yerlikaya, tüm branşların antrenmanlarını ziyaret edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Spor, bir yaşam biçimi olmalı ve hayatın her alanında yer almalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği yetkiyi, burada kullanıyoruz. Makam odalarında oturarak değil, yerine gelerek sporcularımızın hangi his içinde olduklarını yaşayarak görüyor ve hizmet ediyoruz."


- "Daha büyük atılımlarımız ve yatırımlarımız olacak"


Sporculuktan siyasete uzun zaman önce geçtiğini hatırlatan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi teşviki ve desteğiyle siyasete girdik, bu yolda da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza hizmet millete hizmettir diyoruz. Kolay değil, sorumlulukları var. Bir milletin vebalini taşıyoruz, bunu taşımak kolay değil. Herkese eşit mesafede hizmetin devletle millet arasında daha hızlı ulaşmasını sağlıyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun önemli açıklamaları var. Daha büyük atılımlarımız ve yatırımlarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Azimle çalışan herkesin kazanacağına dikkati çeken Bakan Yardımcısı Yerlikaya, sporculara yönelik yaptığı konuşmada ise şunları ifade etti:

"Bir yere gelmek, bir yerde kalabilmek kolay değil. Ne kadar çok çalışırsanız Allah da bunu size başarı olarak geri nasip edecektir. Hiçbir çalışmanın kaybedeni olmaz. Bugün olmaz ama yarın kazanacaksınız. İradeyle, azimle, kararlılıkla mücadeleye devam etmek lazım. Engeller olacaktır, engelleri aşmak da bizlerin elinde. Engelleri üretmeyeceğiz, engelleri aşarak mücadelemize devam edeceğiz. Bu hafta, Engelliler Haftası. Engelli sporcularımızdan büyük başarılar çıktı. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önündeki engelleri aşarak bu 16 yılda büyük başarılar elde ettiyse, sporcularımız da başarılar elde edecek. Engelleri kafamızdan kaldırıp, başarı için sonuna kadar gideceğiz. Sporcularımız çalışacak, bizler de Bakanlık olarak Sayın Bakanımız ile birlikte engelleri kaldıracağız. Terlemeden yemek olmaz, terleyeceğiz ki bundan sonra akşam rahat yemek yiyelim."

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:18
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
  3. Gençlik ve Spor Bakanı MehmetMuharrem Kasapoğlu
  4. judo
  5. TOHM
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