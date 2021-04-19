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Yaşam Hamza Yanıç kimdir? Hamza Yanıç yarışmaya nereden katılıyor?
Yaşam

Hamza Yanıç kimdir? Hamza Yanıç yarışmaya nereden katılıyor?

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması 19 Nisan 2021 Pazartesi yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu platformla ekrana geliyor. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında yarı finale çıkan yarışmacılardan biri olan Hamza Yanıç hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Hamza Yanıç kimdir? Hamza Yanıç yarışmaya nereden katılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 20:39:00 -
Hamza Yanıç kimdir? Hamza Yanıç yarışmaya nereden katılıyor?

16 Nisan 2021 TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Genç Hamza Yanıç'ın gün birincisi olarak yarı finale kalmasının ardından Hamza Yanıç hakkında detaylar merak ediliyor.

Hamza Yanıç kimdir?

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 19 Nisan 2021 Pazartesi sonuçları birazdan belli oluyor. TRT 1'de Ramazan ayı boyunca yayınlanması beklenen yarışmaya geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Mehmet Ali Sarı Hoca, Halil Necipoğlu Hoca ve Osman Egin Hoca jüri heyetini oluşturuyor.

Hamza Yanıç'in babası Yusuf Yanıç da uzun yıllardır Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde imamlık yapıyor.

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