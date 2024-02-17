Hamza Dağ'ın vaatleri CHP'nin aklını aldı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “Eşsiz İzmir Vizyon Lansman”ında projelerini açıklamasından sonra gözler muhalefete çevrildi.

Dağ’ın açıkladığı projeleri yakından takip eden CHP yönetimine sosyal medyada tepkilerin gelmesi üzerine Tunç Soyer, daha önce kendisinin sonlandırdığı bir uygulamayı yeniden hayata geçirme kararı aldı.

Dağ, adaylığının netleşmesinin ardından vaatlerini lansmanı beklemeden açıklayan Dağ, proje lansmanında belediye otobüslerinde “90 dakika aktarma ücretsiz” uygulamasını getireceğini vurgulayıp, Genç İzmir’im Kart sahipleri için aktarma da ücretsiz binme süresini 120 dakikaya çıkaracağını vadetmesinin ardından CHP de harekete geçti.

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da, Dağ’ın bu açıklamasından sonra, kendi partisinin kaldırdığı “90 dakikanın aktarma ücretsiz” uygulamasını geri getireceğini vadetti.

Soyer uygulamayı kaldırmıştı

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Bugün de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve gelir gelmez sonlandırdığı bu uygulama için, mart ayından itibaren “120 dakika aktarma ücretsiz” olacağını açıkladı.

Görevinin bitmesine 1,5 ay kalan Tunç Soyer’in bu kararında, Hamza Dağ’ın adaylığı açıklandıktan sonra seçim kampanyasını başarılı yürütmesi ve İzmir için açıkladığı projelerinin etkisi olduğu yorumları yapıldı.