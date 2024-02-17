  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'la ilgili bu kar yağışı haberi herkesi üzecek: Dönüşü olmayan yola girildi

İşte Türkiye'nin yeni silahı NAZAR! Emekli albay ' Biz göremeyiz onu' diyerek duyurdu

İstifa edip yeni parti kuran kimdi? Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti

Sosyal medyada tepki yağıyor! Soykırım destekçisi Starbucks'a Akbank desteği

Ekrem'in son oyunu! "Hoş geldin sayın cumhurbaşkanım"

Meral Akşener'e soğuk duş! İstifa edip AK Parti'ye geçtiler

'Türkiye ikna etmeli' diyen Cihat Yaycı öyle bir şey gösterdi ki... ABD, Yunanistan ve Fransa panikleyecek

CHP Kandil’e teslim! DEM ifşa etti.. Mersin’de Akdeniz, İstanbul’da Esenyurt DEM’e verildi

Haniye'den ateşkes açıklaması

Dışarıda ararken içeride buldular! DEM'den Ankara'ya terör hükümlüsü aday
Gündem Hamza Dağ'ın vaatleri CHP'nin aklını aldı
Gündem

Hamza Dağ'ın vaatleri CHP'nin aklını aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 22:10:00 -
Hamza Dağ'ın vaatleri CHP'nin aklını aldı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 'Eşsiz İzmir Vizyon Lansman'ında İzmir için açıkladığı dev projeler sonrası CHP, harekete geçti. İzmir'i kaybetme korkusu yaşayan CHP önlem almak zorunda kaldı.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “Eşsiz İzmir Vizyon Lansman”ında projelerini açıklamasından sonra gözler muhalefete çevrildi.

Dağ’ın açıkladığı projeleri yakından takip eden CHP yönetimine sosyal medyada tepkilerin gelmesi üzerine Tunç Soyer, daha önce kendisinin sonlandırdığı bir uygulamayı yeniden hayata geçirme kararı aldı.

Dağ, adaylığının netleşmesinin ardından vaatlerini lansmanı beklemeden açıklayan Dağ, proje lansmanında belediye otobüslerinde “90 dakika aktarma ücretsiz” uygulamasını getireceğini vurgulayıp, Genç İzmir’im Kart sahipleri için aktarma da ücretsiz binme süresini 120 dakikaya çıkaracağını vadetmesinin ardından CHP de harekete geçti.

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da, Dağ’ın bu açıklamasından sonra, kendi partisinin kaldırdığı “90 dakikanın aktarma ücretsiz” uygulamasını geri getireceğini vadetti.

Soyer uygulamayı kaldırmıştı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve gelir gelmez sonlandırdığı bu uygulama için, mart ayından itibaren “120 dakika aktarma ücretsiz” olacağını açıkladı.

Görevinin bitmesine 1,5 ay kalan Tunç Soyer’in bu kararında, Hamza Dağ’ın adaylığı açıklandıktan sonra seçim kampanyasını başarılı yürütmesi ve İzmir için açıkladığı projelerinin etkisi olduğu yorumları yapıldı.

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Siyaset

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e sert tepki! 'Sizden beklenen sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir'
Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e sert tepki! 'Sizden beklenen sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir'

Gündem

Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e sert tepki! 'Sizden beklenen sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir'

Hamza Dağ: 1 milyonu hayli aştık
Hamza Dağ: 1 milyonu hayli aştık

Teknoloji

Hamza Dağ: 1 milyonu hayli aştık

Hamza Dağ kimdir?
Hamza Dağ kimdir?

Biyografi

Hamza Dağ kimdir?

AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Yanlış Ata Oynayan Tunç Soyer’in Planı
AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Yanlış Ata Oynayan Tunç Soyer’in Planı

Siyaset

AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Yanlış Ata Oynayan Tunç Soyer’in Planı

AK Parti'de adaylık heyecanı! Ankara'ya Turgut Altınok, İzmir'e Hamza Dağ
AK Parti'de adaylık heyecanı! Ankara'ya Turgut Altınok, İzmir'e Hamza Dağ

Siyaset

AK Parti'de adaylık heyecanı! Ankara'ya Turgut Altınok, İzmir'e Hamza Dağ

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ barlar sokağında Muhalif basından ilk yorum: Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ barlar sokağında Muhalif basından ilk yorum: Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak

Gündem

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ barlar sokağında Muhalif basından ilk yorum: Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor

Siyaset

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor

CHP akıl edememişti: İşte Hamza Dağ'ın İzmir'i lağımdan kurtaracak o projesi!
CHP akıl edememişti: İşte Hamza Dağ'ın İzmir'i lağımdan kurtaracak o projesi!

Siyaset

CHP akıl edememişti: İşte Hamza Dağ'ın İzmir'i lağımdan kurtaracak o projesi!

İzmir için anket sonuçları açıklandı! Hamza Dağ'ın oy oranı şaşırttı
İzmir için anket sonuçları açıklandı! Hamza Dağ'ın oy oranı şaşırttı

Gündem

İzmir için anket sonuçları açıklandı! Hamza Dağ'ın oy oranı şaşırttı

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Keşke

Bu vaatleri türkiye genelinde parti ayırmaksızın yapsanıza insanlar bir nebzede olsa rahatlasın birde illaki bunları seçim zamanına niye bırakıyorsunuzki
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23