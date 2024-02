Hamza Dağ: 'İzmir'in 5 yıl daha kaybetme lüksü yok!'

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Ege'nin incisi bu ilin bir 5 yıl daha kaybetme lüksü olmadığını belirten Dağ, "İzmir'in 5 yılı daha kaybetme lüksü yok. Bu şehrimizi kurtarmak için projelerimizi konuşmak istiyorum. İzmir için hazırladığımız projeleri gerçekleştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında İzmir ile ilgili projelerini anlattı, şehrin boşa geçecek bir dakikası bile kalmadığını söyledi. İzmir'in 5 daha kaybetme lüksü kalmadığını dile getiren Başkan Adayı Dağ'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"İZMİR SEVDAMIZ KARŞILIK BULUYOR"

Şu an İzmir milletvekili değilim üç dönem kuralından dolayı. 4 dönem İzmir milletvekilliği yaptım. AK Parti Genel Başkan yardımcılığı devam ediyor. İzmir'de yıllardır siyaset yapıyoruz. Gençlik kollarından beri oradayız. Üniversiteye İzmir'e geldim. Hayatımın büyük bir bölümü İzmir'de geçti. Öğrencilik, iş, siyasi hayatım İzmir'in sokaklarında geçti. İzmir'in 33 ilçesini, mahallelerini iyi bilirim. Her mahallede izimiz vardır. O mahalleden biri milletvekili olduğumuz döneminde bize talebini iletmiştir, biz de karınca kaderince ilgilenmişizdir. Şehrimizin statlarının yapılmasında ilgilenmiştir. Şehir hastanesinde izimiz vardır. İzmir'in her bölgesinde izimizin olduğunu düşünüyorum. Her bölgesinde bir hikâyemiz var. Biz teşkilatın, belli kültürün içinden geliyoruz. Karar ne şekilde tezahür ederse ona saygı göstereceğimizi söyledik. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. İzmir sevdamızın karşılık bulduğunu görüyorum. Seçim sonucunu etkileyecek olan gri alan dediğimiz seçmende karşılık bulduğunu görüyorum. Yıllardır İzmir'de siyaset yapıyor olmak, İzmir'deki birçok seçmenle doğrudan veya dolaylı temas etmiş olmak bir avantaj.

"İZMİR'İN 5 YILI KAYBETME LÜKSÜ YOK"

Açık açık konuşuyorum, ben gerçekler üzerinde siyasetimi ve kampanyamı yapıyorum. Olgular üzerinde yapıyorum. Gerçekler üzerinde yapıyorum. Ben gerçek kişi olarak İzmirliyim. Ben ilk defa kampanya yapmıyorum İzmir'de. 4 defa milletvekili adayı olarak sahaya çıktım. Milletvekili olarak da şu anda gezdiğim sokaklarda da gezdim. Bu seçim kampanyasında bu noktada bir sorun olduğunu görmedim. Tarz olarak bir şeye söz verdim. 'Bu seçim kampanyasında bizden önceki dönemi kötülemeyeceğim' dedim. İnsanlar zaten yaşıyor. Yaşadıkları şeyleri telaffuz etsem ne olur.

Ben yapacaklarıma odaklandım. İzmir'in 5 yılı daha kaybetme lüksü yok. Benden önceki dönemi kötülemek istemiyorum. Projelerimizi konuşmak istiyorum. İzmir projelerini gerçekleştirmek zorundayım. Bir yerde yemek yemiştik. Sonrasında Konak Belediye Başkan adayımız, İzmir Milletvekimiz Ceyda hanımla oraya gittik. Bütün yerler alkollü değil, kahve içilen yerler de var. Mekanları dolaştık. Videoda görülenden 10 kat daha fazla ilgi vardı. Biri oradan sesleniyor 'Oyum sana Hamza abi' diye. Bir başkası 'Bu kez oyumuz sana' diyordu. Biz her yerde seçim çalışması yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde belediyecilik konuşuyoruz. Bir belediye başkanı ne yapmalı? Alsancak Limanı'nı, kentsel dönüşümü, trafiği konuşuyoruz. Bazı yerlerde gürültülü ortam oluyor. Bazı masalarda oturuyoruz. Projelerimizi anlattık.

"HER SEÇİMİN ATMOSFERİ FARKLIDIR"

Her siyasi parti 2023'te aday çıkarttı. Oradaki oy oranları ortada. Her seçimi kendi atmosferine göre değerlendirmek lazım. Ben de matematiği görüyorum. Mâlum CHP, Cumhur İttifakı, DEM, TİP, Zafer Partisi ne aldı? Kendi havası olduğu gibi her seçimin bu anlamda kendi içinde devam eden süreçler olur. Ben bu süreçleri bizim açımızdan olumlu noktada tezahür ettiğini düşünüyorum. İzmirliler'e 'Ben bu şehrin evladıyım ve hizmet etmek istiyorum' diyorum. İzmir'e iyi bir ufuk açabilmek için bizim projelerimizin hayata geçmesi lazım. 2024 seçimin çok daha farklı tezahür edeceğini düşünüyorum. Sabah kalkıyorum. Önce bir kahvaltı programı. Milletvekilliğinde bu kadar değildi ama büyükşehir belediye başkanı adaylığı deyince ailede akan sular duruyor. Ailem İzmir'de yaşamaktan çok mutlu. Akşam 22.00'den önce programlarımız bitmiyor. Esnaf gezisi, STK ziyareti. Daha çok kitlelere ulaşabilecek işler. Yıllardır İzmir'de siyaset yapmanın avantajla gittiğimiz yerde mutlaka daha önce hikâyemiz oluyor.

"İZMİR'İN BİRİNCİ SORUNU TRAFİK"

İzmir'de öncelikle ulaşımdan başlamamız lazım. Trafik ve kentsel dönüşüm önceliğimiz. Çevre yolu projemiz. Bunu bir an önce bitirmemiz lazım. Menemen-Koyundere'den başlayıp Buca-Çeşme-Aydın Otoyolu'na kadar büyüyen bir yol. 9 tane yerde şehirle irtibatı var. Yeni çevre yoluyla ilgili yanlış kanaat vardı; sadece transit geçişler için sözkonusu olacak diye. Ama 9 bağlantının şehir içine faydası olacak. Ağır tonajlı araçlar şehire girmeden gidebilecek. Burası 30 kilometre. Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Biz bunu özel takip edeceğiz. Önümüzdeki dönem kesinlikle bu işi bitireceğiz. Benim yıllardır takip ettiğim iş bu. Şu aşamaya gelmesinde en fazla çaba sarfeden kişilerden biri olduğunu düşünüyorum. İzmirli hemşehrilerime özellikle söylemek istiyorum, bakın büyükşehir belediye başkanının etkisi, gücü çok daha farklıdır.