Hamza Dağ: 1 milyonu hayli aştık

Dağ, "20 yılda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye verdiği en önemli şey, öz güven; 'Biz İHA, SİHA yapabiliriz. TOGG'u, TCG Anadolu'yu yapabiliriz. Karabağ'da zaferin ortağı olabiliriz. Buraya insanların akın akın gelmesinin, çocuklarını getirmesinin en önemli sebebi bu özgüven. Tek sıkıntımız buraya toplu ulaşım olmamasıydı. 2-3 saat trafik bekledi insanlar gelebilmek için. Yine de 1 milyonu hayli hayli aştık. Bu da İzmir'e yakıştı” dedi.