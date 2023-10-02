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Teknoloji Hamza Dağ: 1 milyonu hayli aştık
Teknoloji

Hamza Dağ: 1 milyonu hayli aştık

Yeniakit Publisher
2023-10-02 17:44:00 -
Hamza Dağ: 1 milyonu hayli aştık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'e ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Dağ, "20 yılda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye verdiği en önemli şey, öz güven; 'Biz İHA, SİHA yapabiliriz. TOGG'u, TCG Anadolu'yu yapabiliriz. Karabağ'da zaferin ortağı olabiliriz. Buraya insanların akın akın gelmesinin, çocuklarını getirmesinin en önemli sebebi bu özgüven. Tek sıkıntımız buraya toplu ulaşım olmamasıydı. 2-3 saat trafik bekledi insanlar gelebilmek için. Yine de 1 milyonu hayli hayli aştık. Bu da İzmir'e yakıştı” dedi.

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