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Kadın - Aile Hamur kızartması nasıl yapılır? | Kaşarlı hamur kızartması tarifi
Kadın - Aile

Hamur kızartması nasıl yapılır? | Kaşarlı hamur kızartması tarifi

Kolay hamur kızartması tarifi | Kahvaltıya ya da çayın yanına lezzetli bir tarif arayanlar pratik hamur kızartmasının nasıl hazırlanacağını araştırıyor. Kolay hamur kızartması tarifi | Yağ çekmeyen hamur kızartması | Kaşarlı hamur kızartma tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:53:00 -
Hamur kızartması nasıl yapılır? | Kaşarlı hamur kızartması tarifi

Peynirli hamur kızartması | Sıcacık hamur kızartmasına kim 'hayır' diyebilir ki! Hem leziz hem de kolay bir tarif arıyorsanız; kaşarlı hamur kızarmasını deneyebilirsiniz.

Kaşarlı hamur kızartması tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı süt
  • 1 adet süt
  • Yarım yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yemek kaşığı beyaz peynir
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı un
  • 2 çay kaşığı un
  • 4-5 sap maydanoz

Kızartmak için

  • Sıvı yağ

Hamur kızartması nasıl yapılır?

Bir kasenin içerisine tereyağı, süt ve yumurtalı alıp çırpın.

Karışıma rendelenmiş kaşar peyniri, ufaladığınız beyaz peyniri ve ince ince kıydığınız maydanozu ekleyin.

Ardından karışıma tuz, kabartma tozu ve azar azar unu ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamuru merdane yardımıyla açın.

Açtığınız hamuru parmak boyutlarında kesin.

Kızgın yağda kaşarlı hamurunuzu kızartın.

Afiyet olsun.

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