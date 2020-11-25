Hamsinin kilosu ne kadar? | Hamsi ne kadar oldu?
Hamsi fiyatı güncel | Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başladı. Birkaç ay öncesinde kilosu 35-40 liraya satılan hamsi fiyatı bolluk yaşanınca düşmeye başladı. Peki, hamsinin kilosu ne kadar? | Güncel balık fiyatları
Güncel balık fiyatları | 1 Eylül'de balık av yasağının sona ermesinin ardından tezgahlar palamut ile dolup taşmıştı. Palamudun tanesi 12-15 liraya satılmıştı. Hamsi ise son dönemde bollaşmaya başladı. Peki, hamsi ne kadar?
Hamsinin kilosu ne kadar? | Hamsi ne kadar oldu?
Hamsinin kilosu 35-40 liradan 7-10 liraya kadar düştü. Son günlerde havaların soğuması, denizlerdeki hava muhalefeti sebebiyle hamsi bu hafta ortasında kilosu 10-15 lira arasında değişen fiyatlarda tezgahlarda yerini aldı.
Hamsinin faydası nedir?
Hamii B, B2, B6 ve B12 vitaminleri yönünde zengindir.
İçerdiği omega-3 sayesinde balık kalp, damar ve beyin sağlığı için faydalıdır.
Uzmanlar düzenli balık tüketimin kalp krizi ve felç riskini azalttığını belirtiyor.
Balık göz sağlığı açısından son derece yararlıdır.
Hamsi ayrıca A ve D vitamini yönünden de zengindir.
Magnezyum, potasyum, kalsiyum, iyot ve fosfor açından yararlı olan hamsi bağışıklık sistemini de güçlendirir.