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Ekonomi Hamsinin kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları
Ekonomi

Hamsinin kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları

İstanbul balık fiyatları güncel | Balık av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Son günlerde Karadeniz'den hamsi bolluğu haberleri gelmeye başladı. Peki, hamsi fiyatı ne kadar? Hamsinin kilosu ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 19:39:00 -
Hamsinin kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları

1 Nisan-1 Eylül tarihlerinde uygulanan balık av yasağının ardından tezgahlar balıklarla dolmaya başladı. Peki, hamsi ne kadar kaç lira?

Hamsinin kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları

Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor. Trabzon ve Sinop'ta hamsinin kilosu 10 liradan satılıyor. İstanbul'da ise en uygun hamsinin kilosunun 25-30 liradan satıldığı belirtiliyor.

İBB su ürünleri hali güncel balık fiyatları ise şöyle:

Ürün                     Birim                     En düşük fiyat                   En yüksek fiyat

Çipura                  KG                          30 TL                                     46 TL

Hamsi                   Kutu                      100 TL                                  220 TL

Karadeniz Hamsi Kutu                       80 TL                                     120 TL

İstavrit                  Kutu                      70 TL                                     500 TL

Kefal                     Kasa                      60 TL                                     80 TL

Lüfer                     Adet                      18 TL                                     23 TL

Palamut 6'lı        Çift                           60 TL                                     70 TL

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