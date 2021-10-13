Hamsinin kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları
İstanbul balık fiyatları güncel | Balık av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Son günlerde Karadeniz'den hamsi bolluğu haberleri gelmeye başladı. Peki, hamsi fiyatı ne kadar? Hamsinin kilosu ne kadar?
1 Nisan-1 Eylül tarihlerinde uygulanan balık av yasağının ardından tezgahlar balıklarla dolmaya başladı. Peki, hamsi ne kadar kaç lira?
Hamsinin kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları
Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor. Trabzon ve Sinop'ta hamsinin kilosu 10 liradan satılıyor. İstanbul'da ise en uygun hamsinin kilosunun 25-30 liradan satıldığı belirtiliyor.
İBB su ürünleri hali güncel balık fiyatları ise şöyle:
Ürün Birim En düşük fiyat En yüksek fiyat
Çipura KG 30 TL 46 TL
Hamsi Kutu 100 TL 220 TL
Karadeniz Hamsi Kutu 80 TL 120 TL
İstavrit Kutu 70 TL 500 TL
Kefal Kasa 60 TL 80 TL
Lüfer Adet 18 TL 23 TL
Palamut 6'lı Çift 60 TL 70 TL