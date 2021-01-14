Hamsi av yasağı ne zaman bitecek güncel | Bu yıl tezgahlar hamsiyle dolup taştı. Ancak hamsilerin boylarının küçülmesi sebebiyle önemli bir karar alındı. 8 Ocak’ta alınana kararla Karadeniz ve İstanbul Boğazı’ndan hamsi avı yasaklandı. Peki, hamsi yasağı ne zaman bitecek?

Hamsi yasağı ne zaman son? | Hamsi yasağı uzayacak mı?

Hamsi yasağı 8 Ocak Cuma günü başladı. Yasağın 18 Ocak Pazartesi günü sona ermesi bekleniyordu. Ancak konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, EMD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda 10 gün için getirilen hamsi avlama yasağına değinen Pakdemirli, hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedeninin çevresel ve iklimsel faktörler olduğunu bildirdi. Pakdemirli, "Denizlerimizde hamsi bol ancak yeteri kadar büyümedi. Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir" dedi.

İSTANBUL GÜNCEL BALIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ