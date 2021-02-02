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Yaşam Hamsi yasağı avı kalktı mı?
Yaşam

Hamsi yasağı avı kalktı mı?

Hamsi yasağı kalktı mı? Hamsi avı serbest mi, yasaklandı mı? Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor 2021?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 19:54:00 -
Hamsi yasağı avı kalktı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı yasağı son olarak, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Hamsi yasağı avı ne zaman kalkacak?

Yapılan yeni değerlendirmeler neticesinde hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır.

Hamsi avı kısıtlamasının uygulandığı bölgede yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler neticesinde ve başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile birlikte hamsi avcılığına ilişkin hususta yeniden bir değerlendirme yapılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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