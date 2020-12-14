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Gündem Hamsi kıyılarımızdan uzaklaşıyor
Gündem

Hamsi kıyılarımızdan uzaklaşıyor

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsiler kuzeye doğru kaçıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 03:40:00 -
Hamsi kıyılarımızdan uzaklaşıyor

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte hamside yaşanan bolluk hem vatandaşları hem de balıkçıları memnun etti.

Ancak son günlerde hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesi ile hamsi avı azalmaya başladı. Bolluğun azalmasından endişe eden balıkçılar, kilosu 10 ila 15 TL arasında satılan hamsi için salamura yapacakların acele etmesini istedi.

Hamsinin göç balığı olduğuna dikkat çeken balıkçı Mehmetcan Örseloğlu,"Tezgahlarda şu anda 14 çeşit balık çeşiti var. Ama en çok hamsi talep ediliyor. Hamsi Karadeniz'de bizim sularımızda yüzüyordu. Şimdi Gürcistan’a doğru gitmeye başladı. Hamsi bu aralar tezgâhlarda bol ve uygun fiyata satılıyor. Ama ne kadar daha tezgâhta yer alır orasını zaman gösterecek. Bakarsınız hamsi bizi aniden terk eder. Sonuçta göç balığı. O yüzden almayı, stok yapmayı, tuzlamayı düşünenler varsa ellerini çabuk tutsunlar" dedi.

Hamsinin Gürcistan kıyılarına doğru yola koyulduğunu söyleyen balıkçı Sadi Ertaş ise "Sezon çok hızlı geçti. Bereketli başladık hamsi işinde. Şu an tezgahta olan hamsi hem istenilen irilikte hem de istenilen lezzette. Yavaş yavaş hamsi zaten bizi terk etmeye Gürcistan’a kaçmaya başladı. Hamsi yemek isteyenler gelsin hamsi alsınlar, tuzlasınlar, buzluğa atsınlar. Fırsat bu fırsat. Sonra kimse demedi demesin" diye konuştu.

Balıkçı Hami Çolak ise, "Ön görüme göre hamsi bir ay daha tezgaha gelir. Ama bu işler belli olmaz. Palamut için de başta böyle dedik, birden bire kayboldu. Bu tamamen rızık işi. Şu an hamsi hem lezzetli hem de uygun fiyata. Yeterince de hamsi irilendi. Tam hamsi yeme zamanları" diye konuştu.

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