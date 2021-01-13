Hamsi avı yasağı uzadı mı? Hamsi avı yasağı ne zaman bitecek?

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda 08 Ocak 2021’den itibaren 10 gün süre için geçerli hamsi avı yasağını gündeme getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hamsilerin boylarının yeteri kadar büyük olmamasının temel sebebinin çevresel ve iklimsel faktörler olduğunun altını çizdi. Pakdemirli, "Denizlerimizde hamsi bol ancak yeteri kadar büyümedi. Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir." ifadelerini kullandı.