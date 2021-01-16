  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a kadar uzatıldı
Ekonomi

Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a kadar uzatıldı

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmana ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 10:15:00 -
Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a kadar uzatıldı

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmana ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8-18 Ocak döneminde 10 gün süreyle İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde Genel Müdürlük tarafından yürütülen araştırma, inceleme ve gözlemlerle başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı.

Bu değerlendirmeye göre, Karadeniz'in ülke karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış görülmediği belirlendi. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmadı.

Bu nedenle, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma kararının süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Bu süre içinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilecek.

Vatandaşlar buralardan kurallara göre avlanmış veya daha önceden yakalanarak, soğuk hava depolarında muhafaza edilen hamsileri tüketebilecek.

Hamsi başta olmak üzere denizlerde, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli kontroller yapılarak, yasal boy limitinin altında balık satışına izin verilmeyecek.

Mevcut durum izlenerek, herhangi bir düzelme olmadığı takdirde kısıtlamaya 10 gün daha devam edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı!
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı!

Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı.
15 yaşındaki kız, HDP'li vekilin rezil teklifini açıkladı
Siyaset

15 yaşındaki kız, HDP'li vekilin rezil teklifini açıkladı

Ağabeyi ve ablası yıllar önce terör örgütü PKK'nın safına geçen 15 yaşındaki kız, HDP Milletvekili Remziye Tosun'un kendisine, "Dağa çık kah..
Joe Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan şok açıklama
Dünya

Joe Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan şok açıklama

FBI, ABD’nin seçilen Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine yönelik tehdit oluşturan 200'den fazla şüpheli tespit edildiği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay