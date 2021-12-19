Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat yükseldi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile sezon başında bolca avlanan hamsi, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Bu yıl kuzeye erken göç eden hamsinin fiyatı 60 TL'ye çıkarken, yerini bolluğu yaşanan istavrite bıraktı.

'Az miktarda geliyor, fiyatı da yüksek'

Hamsi fiyatının her geçen gün arttığını belirten balıkçı Ahmet Çoğalmış "Sezona istavritle başladık. Hamsi ile devam ettik. Hamsiyi bitirdik şimdi yine istavrit bolluğu ile sezona devam ediyoruz. İstavrit fiyatlarında çok fazla oynama olmadı.

Sezon başından beri 10 ile 15 TL arasında fiyatı gidip, geliyor. Tezgahlarda diğer balıklarımızda var. Ama burada bu mevsimde en fazla rağbet gören hamsi oluyor.

Az miktarda avlanabilen hamsi tezgaha da az miktarda geliyor ve fiyatı da yüksek oluyor. Sezon başında 10 TL'ye sattığımız hamsi, şimdi 60 TL" diye konuştu.

‘Hamsi soğuk sulara göçtü'

İstavrit avı ile başlayan sezonun yine istavritle devam ettiğini belirten balıkçı Yakup Bektaşoğlu da "Hamsi soğuk sulara doğru göçtü, gitti. Şimdi fiyatı 50 ile 60 lira arasında gidip, geliyor.