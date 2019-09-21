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Hamsi 3 günde fiyatını 5’e katladı

Trabzon’da 3 gün önce kilogram fiyatı 5-10 TL arasında satılan hamsinin fiyatı hava şartları nedeniyle denizin fırtınalı olması sonucu 25 TL’ye kadar çıktı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 17:38
Hamsi 3 günde fiyatını 5’e katladı

Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz sahil kesiminde 14-16 dereceye kadar düşmesi ve denizlerde fırtınanın olması balıkçı tezgahlarını olumsuz etkiledi. Trabzon’da tezgâhlarda 3 gün önce kilosu 5-10 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle fiyatını neredeyse 5 katlayarak 25 TL’ye satılmaya başlandı. Balıkçılar havaların soğuk gitmesi durumunda ham hamsinin hem de diğer balık çeşitlerinin bol olacağını düşünüyor.

Hava muhalefeti nedeniyle Trabzon açıklarına bazı teknelerin açılamadığından bunun da tezgahlara olumsuz yansıdığını belirten balıkçılar bu sezon ilk kez hamsinin fiyatının 25 TL’ye kadar çıktığını belirttiler.

Balığın az olmasından dolayı çoğu balıkçı esnafı tezgahlarını açmadığı gözlenirken, balıkçılardan Serdar Korkmaz bu sezon ilk kez hamsinin kilosu 25 TL’ye çıktığını söyledi. Korkmaz, “Hava sıcaklığı düştü inşallah bundan sonra deniz suyu soğudukça inşallah hamsi de bol olacak. Trabzon’da bazı tekneler hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadığından dolayı tezgahlarımızdaki hamsi de İstanbul’dan geldi. Gelen hamsi de çok güzel ve canlı ancak fiyatı biraz pahalı. Dolayısıyla az geldiği için de fiyatı pahalı kilosunu 25 TL’ye veriyoruz. İki gün önce 7.5-10 TL’ye satıyorduk. Bir ara bol geldiği için fiyatı 5 TL’ye kadar bile düşmüştü. Dolayısıyla 3 gün sonra fiyatı 5 katına kadar çıktı diyebiliriz. İnşallah havaların soğumasıyla birlikte hamsi kendini gösterecektir” dedi.

Balık satıcılarından Yakup Bektaşoğlu da deniz suyunun soğumasıyla balığın bol olacağını belirterek “Şu an itibariyle havalar biraz soğumaya başladı. Böyle devam etmesi durumunda ileri günlerde hamsinin daha bol olacağını umut ediyoruz. Önemli olan deniz suyunun soğuması. Havalar yağışlı olduğu için şu iyi diyebiliriz. Soğuk havayla birlikte diğer balık çeşitleri de bol olacak diye düşünüyoruz. Şu an balık az olduğundan bazı tezgahların kapalı. Bugünkü çeşitlerimiz tirsi, hamsi, barbun, torik. Hamsi şu an 20 TL. Hamsi az olduğu için fiyatı ister istemez yukarı çıktı. Hamsinin en yüksek fiyatı bugün diyebiliriz. İlerleyen günlerde bol olmasıyla birlikte fiyatının düşeceğini bekliyoruz. Diğer balık çeşitlerimiz de havanın soğumasıyla fiyatı biraz yukarı çıktı diyebiliriz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 17:38
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. hamsinin fiyatı
  4. hamsi fiyatları

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