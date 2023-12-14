Hamit Özpolat’tan Akit’e geçmiş olsun ziyareti

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özpolat’a çıktığı bu yolda çalışmalarında başarılar diledi.

Akit; toplumun sesi, işiten kulağı ve gören gözüdür

Özpolat ise başkan seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeler hakkında bilgiler verdi. Özellikle depremle birlikte oluşan umutsuzluğu kaldırmayı planladığını anlattı. Özpolat, “Akit gazetesi geçen aylarda ciddi bir yangın felaketi geçirdi. Ciddi maddi ve manevi zararları oldu. Akit; toplumun sesi, işiten kulağı ve gören gözüdür. Bu minvalde Akit okurlarına da çok ciddi görev düşmektedir” dedi.