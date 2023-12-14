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Medya Hamit Özpolat’tan Akit’e geçmiş olsun ziyareti
Medya

Hamit Özpolat’tan Akit’e geçmiş olsun ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-12-14 11:36:00 -
Hamit Özpolat’tan Akit’e geçmiş olsun ziyareti

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında dün ağırladığı önemli misafiri Malatya’nın Yeşilyurt İlçesinde AK Parti Belediye başkan aday adaylığını açıklayan Gazeteci Hamit Özpolat’tı.

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Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özpolat’a çıktığı bu yolda çalışmalarında başarılar diledi.

Akit; toplumun sesi, işiten kulağı ve gören gözüdür

Özpolat ise başkan seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeler hakkında bilgiler verdi. Özellikle depremle birlikte oluşan umutsuzluğu kaldırmayı planladığını anlattı. Özpolat, “Akit gazetesi geçen aylarda ciddi bir yangın felaketi geçirdi. Ciddi maddi ve manevi zararları oldu. Akit; toplumun sesi, işiten kulağı ve gören gözüdür. Bu minvalde Akit okurlarına da çok ciddi görev düşmektedir” dedi.

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