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Spor Hamit Altıntop'a TFF'de vekillik görevi
Spor

Hamit Altıntop'a TFF'de vekillik görevi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, istifa eden Mehmet Baykan'ın yerine TFF Başkan Vekili görevine getiriliyor. TFF'nin ilk yönetim kurulu toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:06:00 -
Hamit Altıntop'a TFF'de vekillik görevi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından boşalan koltuğa Hamit Altıntop oturacak. Altıntop ayrıca A Milli Takım sorumlusu olarak görevine devam edecek.

TFF'nin ilk yönetim kurulu toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

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