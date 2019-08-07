Hamileyken adet kanaması görülür mü?

Her kadın için hamilelik son derece özeldir. Bir yandan hormonel değişimle diğer taraftan psikolojik sorunlarla uğraşan kadınlar bu şekilde anneliğe hazırlanır. Gebelik döneminde annenin yaşadığı her durum, fetüsü yakından ilgilendirir. Bu nedenle şiddetli ağrı ya da kanama gibi hallerde mutlaka yapmanız gereken ilk şey uzmanınızla görüşmek.

Hamileyken regl görülür mü?

Hamile kalan kadınların çoğunun yumurtalıkları belli bir süre çalışmasını durdurur. Az da olsa bazı kadınlarda ise yumurtalıklar çalışmaya devam eder. Bu tip hormonel bir yapıya sahip olan hanımlar genellikle gebeliklerinin üçüncü ayında bebeklerinden haberdar olurlar. Çünkü ilk iki ay genetik ya da hormonel yapı nedeniyle adet gören kadın üçüncü ay itibariyle kanama yaşamamaya başlar.

Hafif kanama adet mi?

Bazı kadınlarda ise hamile kalmalarına rağmen karşılaştıkları ilk adet günlerinde kanama yaşarlar. Kimi kadında bu kanama bir gün kiminde ise üç gün sürebilir. Ancak bu kanama kesinlikle regle benzemez. Regl kanı açık renk başlayıp ilerleyen günlerde koyulaşır. Yerleşme kanaması olarak ifade edilen bu kanama ise koyu renkli ve son derece az miktardadır. Birkaç damla olarak gelen sonraki günlerde de duran bu kanama bebeğin yerleştiğini gösterir.

Uzmana danışın

İlk üç ayın dışında bir kadın hamileyken kanama yaşıyorsa acilen doktoruna başvurmalıdır. Genetik yapı, hastalıklar ya da hormonlar bu duruma sebep olabileceği gibi düşükler sırasında da kanama yaşanır. Düşük kanaması yoğundur ve şiddetli ağrıyla kendini gösterir.