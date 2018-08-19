Hamilelikte yüksek tansiyona dikkat!

Yüksek tansiyon, hamilelikte ortaya çıktığında normal bir kişidekinden daha tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Türkiye’de her 10 hamileden 1’inde görülen yüksek tansiyon varlığında en korkulan şey preeklampsi. Çünkü anne-bebek ölümleriyle sonuçlanabiliyor.

Toplumda ‘hamilelik zehirlenmesi’ olarak bilinen preeklampsi, anne adayının el ve ayaklarındaki şişkinlikle fark edilebiliyor. Bu nedenle hamilelik sırasında kan basıncının sürekli takip edilerek kontrol altında tutulması büyük önem taşıyor.

Hamileliğin 20’inci haftasından itibaren ortaya çıkabilen sorun ödem ve protein kaybına yol açabiliyor.

HANGİ ANNE ADAYLARI PREEKLAMPSİ RİSKİ TAŞIYOR?

Hamilelikten önce hipertansiyon öyküsü olanlar,

İlk hamileliği olanlar,

Önceki hamileliğinde preeklampsi öyküsü olanlar,

35 yaş üstü hamileler,

Çoğul hamilelik yaşayanlar,

Fazla kilolu olanlar,

Diyabet ya da böbrek hastalığı nedeniyle idrardan protein kaybedenler.

YÜKSEK TANSİYON, ERKEN DOĞUM NEDENİ

Ortalama her 10 hamilenin 1 ya da 2’sinde yüksek tansiyon görüldüğünü belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, bu durumun anne-bebek hastalıkları ve ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Anne adayındaki yüksek kan basıncının plasentaya yetersiz kan akımına sebep olabildiğini vurgulayan Dr. Batur, “Bu da bebeğin ihtiyacı olan oksijen ve besini düşük miktarda alması demektir. Bebeğin anne karnındaki gelişimi yavaşlayabilir. Hamiledeki uzun süreli yüksek tansiyon sonucunda bebek gelişmesinde gerilemenin yanı sıra; erken doğum, anne ile bebek arasındaki hayati bağlantıyı sağlayan plasentanın erken ayrılması, ani böbrek yetersizliği, yüksek tansiyon krizi gibi durumlar da yaşanabiliyor” dedi.

HAMİLELİKTEKİ YÜKSEK TANSİYON NASIL TEDAVİ EDİLİLR?

Yüksek tansiyon, hamileliğin ikinci yarısında ortaya çıkıyor. Kardiyolog Batur’un verdiği bilgiye göre, bu dönemde doğum yakın değilse en uygun tedavi şekli istirahat. Anne adayı istirahat ederek kan basıncının düşmesini sağlayabiliyor. Kan basıncı müdahale gerektirecek kadar yükselmiyorsa, doğuma kadar herhangi bir işlemin yapılmasına da gerek kalmıyor. Ancak, istirahatin yetersiz kaldığı durumlarda mutlak doktor kontrolünde ilaç tedavisi gerekiyor. Bu durum hamileliğin son dönemlerinde sürekli hastaneye yatırabiliyor. Tedavi uygulanmazsa hem bebeğin hem de annenin hayatı tehlikeye girebiliyor.