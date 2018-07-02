Hamilelikte nasıl beslenmek gerekir?

Anne ve bebek sağlığı için hamilelikte doğru ve sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Peki nelere dikkat etmek gerekir?

Anne ve bebeğin gerekli proteini alması için yumurta tüketimine önem göstermesi gerekir. Yumurta beyin ve göz sağlığını büyük ölçüde etkiler.





Fakat yenilen yumurta iyi pişirilmelidir. Tam tahıllı ürünlerle beslenmek sindirim sistemi ve kan şekerinin dengelenmesi için önemlidir.





Çocuğun zekası ve hafızası için kuruyemiş tüketimi önemlidir.





Yoğurt tüketimi kalsiyum ihtiyacını giderim kemiklerde zayıflama ve diş çürüğünü önler.





Koyu yeşil yapraklı sebze tüketimi posa ve demir ihtiyacını karşılar.





Yağsız kırmızı et anne adayındaki yorgunluğu alır ve demir eksikliğini önler.





Kurutılmış armut mide bulantısının geçmesini sağlar.