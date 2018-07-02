Hamilelikte nasıl beslenmek gerekir?
Uzmanlar, hamilelikte anne adaylarının nasıl beslenmesi gerektiğine dair tavsiyelerde bulundu.02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:51
Anne ve bebek sağlığı için hamilelikte doğru ve sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Peki nelere dikkat etmek gerekir?
- Anne ve bebeğin gerekli proteini alması için yumurta tüketimine önem göstermesi gerekir. Yumurta beyin ve göz sağlığını büyük ölçüde etkiler.
- Fakat yenilen yumurta iyi pişirilmelidir. Tam tahıllı ürünlerle beslenmek sindirim sistemi ve kan şekerinin dengelenmesi için önemlidir.
- Çocuğun zekası ve hafızası için kuruyemiş tüketimi önemlidir.
- Yoğurt tüketimi kalsiyum ihtiyacını giderim kemiklerde zayıflama ve diş çürüğünü önler.
- Koyu yeşil yapraklı sebze tüketimi posa ve demir ihtiyacını karşılar.
- Yağsız kırmızı et anne adayındaki yorgunluğu alır ve demir eksikliğini önler.
- Kurutılmış armut mide bulantısının geçmesini sağlar.
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