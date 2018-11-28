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Hamilelikte mide yanması ne iyi gelir?

Hamilelik sürecinde yaşanan en yaygın sıkıntılardan biri de, özellikle son aylarda artan mide yanmaları olur. Peki hangi yiyecekler mide yanmasına neden olur?İşte hamilelikte mide yanmasına dair herşey yazının devamında…

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:03
Hamilelikte mide yanması ne iyi gelir?

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Hamilelikte yaşanan mide yanması (reflü) şikayetlerinin temel sebebi, hamilelik sürecindeki hormon değişimleridir. Hamilelikte artan ve asıl işlevi rahimdeki düz kasları gevşetmek olan progesteron hormonu, aynı zamanda mide ile yemek borusu arasında bulunan kapakçığın da gevşemesine neden olur ve bu sayede mide asidinin yukarı kaçarak göğüs kemiğinden genize kadar olan bölgede hissedilen yanmaya sebebiyet verir.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NE ZAMAN OLUR?

Hamileliğin ilk dönemlerinde yükselmeye başlayan progesteron hormonu ile reflü şikayetlerine hamileliğin ilk aylarında rastlamak mümkündür. Ancak bebeğin rahimle birlikte büyüyerek iç organlara baskı yapmaya başladığı son aylarda (20. Haftadan sonra) mide de sıkıştığından dolayı, mide yanması sorunu ile daha sık karşılaşılabilir.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Hamilelikte mide yanması şikayeti sık olmaya başladıysa, öncelikle beslenme düzeni gözden geçirilmelidir. Günde 2-3 öğün yemektense, sık aralarla ve küçük porsiyonlarla yemek hem mide yanması riskini önler, hem de hamileliğe bağlı diğer şikayetleri azaltır. Ayrıca yemek yerken de yavaşça ve iyi çiğneyerek yemeye özen göstermelisiniz.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASINA NEDEN OLAN YİYECEKLER

Kahve

Çikolata

Asitli içecekler

Limon, sirke, hardal gibi asitli gıdalar ve çok asitli meyveler

Sosis ve sucuk gibi işlenmiş etler

Çok baharatlı yiyecekler

Çok yağlı yemekler ve kızartmalar 

Ayrıca dar kıyafetler giymekten kaçınarak midenizin sıkışmasını engelleyebilir ve mide yanması şikayetinizi bir nebze azaltabilirsiniz. Uyurken yüksek bir yastık kullanmak da midenizdeki sıvının yukarı çıkmasını engelleyerek yatarken daha rahat etmenizi sağlayacaktır. 

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI İÇİN İLAÇ KULLANILABİLİR Mİ?

Eğer yediklerinize dikkat etmenize rağmen mide yanması şikayetiniz geçmiyorsa, mide yanmasıyla beraber öksürük, göğüs ağrısı gibi belirtiler de görüyorsanız muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Antiasit ilaçları kullanmak gebelik döneminde genellikle güvenlidir ancak eğer demir takviyesi kullanıyorsanız, demir ilacınızı antiasit içtikten iki saat önce ya da sonra almalısınız.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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